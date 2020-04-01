Медикам, социальны работникам и волонтерам Петербурга выдадут 16 тысяч бесплатных проездных билетов на все виды городского транспорта. Такая мера введена на фоне всемирной пандемии и распространения коронавируса на территории России.
Медикам, соцработникам и волонтерам Петербурга выдадут льготные проездные на время карантина
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Gala_Kan / Shutterstock.com
Первые 2 тысячи карточек с записанными электронными билетами уже были выданы 28 марта. Все 16 тысяч проездных передаются в Комитет по молодежной политике и взаимодействию с общественными организациями, Комитет по здравоохранению и Комитет по социальной политике Санкт-Петербурга. Как отмечает пресс-служба Смольного, самое большое количество проездных билетов получат медики.
С 28 марта, когда в России начались внеплановые каникулы, в Петербурге запретили работать магазинам, заведениям общественного питания, храмам, а также отменили 120 маршрутов общественного транспорта. С 1 апреля в городе также ограничена работа метрополитена.
Власти Москвы распространили режим самоизоляции на всех жителей города. Мишустин рекомендовал распространить режим самоизоляции, введенный для москвичей, на всю Россию. «Собака.ru» ведет прямую трансляцию — какие регионы страны вводят карантинные меры.
Россия приостановила регулярное и чартерное авиасообщение со всеми странами. В стране приостановлено оформление виз. Минкульт закрыл все федеральные учреждения культуры. Во всех регионах страны введен режим повышенной готовности. В Петербурге запрещены проведения массовых мероприятий, в Москве введен всеобщий карантин. Правительство уже утвердило размер штрафов за его нарушение. «Собака.ru» запустила трансляцию новостей о коронавирусе в Петербурге, стране и мире. Первые симптомы COVID-19 и меры безопасности — тут, а карта распространения вируса — здесь.
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