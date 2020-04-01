Медикам, соцработникам и волонтерам Петербурга выдадут льготные проездные на время карантина

Первые 2 тысячи карточек с записанными электронными билетами уже были выданы 28 марта. Все 16 тысяч проездных передаются в Комитет по молодежной политике и взаимодействию с общественными организациями, Комитет по здравоохранению и Комитет по социальной политике Санкт-Петербурга. Как отмечает пресс-служба Смольного, самое большое количество проездных билетов получат медики.

С 28 марта, когда в России начались внеплановые каникулы, в Петербурге запретили работать магазинам, заведениям общественного питания, храмам, а также отменили 120 маршрутов общественного транспорта. С 1 апреля в городе также ограничена работа метрополитена.

Власти Москвы распространили режим самоизоляции на всех жителей города. Мишустин рекомендовал распространить режим самоизоляции, введенный для москвичей, на всю Россию. «Собака.ru» ведет прямую трансляцию — какие регионы страны вводят карантинные меры.

Россия приостановила регулярное и чартерное авиасообщение со всеми странами. В стране приостановлено оформление виз. Минкульт закрыл все федеральные учреждения культуры. Во всех регионах страны введен режим повышенной готовности. В Петербурге запрещены проведения массовых мероприятий, в Москве введен всеобщий карантин. Правительство уже утвердило размер штрафов за его нарушение. «Собака.ru» запустила трансляцию новостей о коронавирусе в Петербурге, стране и мире. Первые симптомы COVID-19 и меры безопасности — тут, а карта распространения вируса — здесь.