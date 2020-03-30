«Зенит» выделит личные средства в поддержку петербургских врачей из больницы Святого Георгия

Партнером акции «Вместе победим!», запущенной петербургским футбольным клубом «Зенит», выступил Фонд профилактики рака «Не напрасно» — совместными усилиями будет закуплено необходимое инструменты и оборудование для помощи врачам. В качестве безвозмездной помощи медучреждение получит мониторы (НИАД, Spo2, ЧД, ЭКГ), фильтры, средства индивидуальной защиты и прочие материалы, необходимые врачам ежедневно.

«Мы видим, как стремительно развивается ситуация с распространением коронавируса в нашей стране и во всем мире. В этой непростой ситуации команда и клуб не могли остаться в стороне: было принято решение перечислить средства на закупку самого необходимого оборудования и материалов для городской больницы Святого Великомученика Георгия, где в круглосуточном режиме врачи борются с инфекцией. Только совместными усилиями, последовательно, шаг за шагом, мы победим вирус. Это наш долг — сегодня оказать поддержку тем, кто больше всего нуждается в помощи», — отметил генеральный директор «Зенита» Александр Медведев.

«Каждый из нас может помочь городу и стране в борьбе с вирусом. Даже оставаясь дома, мы можем повлиять на темп распространения болезни, а значит облегчить работу врачей, круглосуточно борющихся за наши жизни и здоровье. Главное, что мы должны объединиться перед общей угрозой и в наших силах как можно скорее оставить ее в прошлом, обезопасив здоровье жителей», — добавил главный тренер сине-бело-голубых Сергей Семак.

Напомним, ранее петербургский Фонд профилактики рака запустил всероссийский волонтерский справочный сервис о коронавирусе «Просто спросить о Covid-2019». Проект поможет вовремя информировать о профилактике, диагностике и лечении инфекционного заболевания, а также снизить нагрузку горячих линий, государственных структур и медицинских учреждений, которые борются с вирусом и дезинформацией вокруг него.