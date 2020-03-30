Университет ИТМО самоизолировал сфинксов, атлантов и Кутузова

«С завтрашнего дня в России официально начнется нерабочая неделя. По этому поводу известные символы Петербурга тоже «самоизолировались». Так Университет ИТМО решил напомнить о том, что это не время для пикников и прогулок в лесу. Оставайтесь дома и не вешайте нос. Давайте оставаться вместе — онлайн! Пройдет время, мы скоро все встретимся вживую и прогуляемся у Медного всадника и атлантов. Даже на знаменитое полотно Матисса вернутся танцовщики. А пока берегите себя и своих близких. Вместе мы справимся!» — поделились сотрудники ИТМО.

С 28 марта, когда в России начались внеплановые каникулы — ввести их поручил президент Владимир Путин — в Петербурге запретили работать магазинам, заведениям общественного питания, храмам, а также отменили 120 маршрутов общественного транспорта. Рассказываем, чем еще нельзя заняться в Петербурге на этой неделе.