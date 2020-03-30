Университет ИТМО отправил на самоизоляцию сфинксов на Университетской набережной, атлантов на портике Нового Эрмитажа, фельдмаршала Кутузова у Казанского собора и даже героев картины Анри Матисса «Танец», которая находится в собрании Государственного Эрмитажа. Все для того, чтобы напомнить петербуржцам о необходимости оставаться дома в период пандемии коронавируса Covid-2019. «Оставайся дома, переходи в онлайн», — призывают в вузе.
Университет ИТМО самоизолировал сфинксов, атлантов и Кутузова
«С завтрашнего дня в России официально начнется нерабочая неделя. По этому поводу известные символы Петербурга тоже «самоизолировались». Так Университет ИТМО решил напомнить о том, что это не время для пикников и прогулок в лесу. Оставайтесь дома и не вешайте нос. Давайте оставаться вместе — онлайн! Пройдет время, мы скоро все встретимся вживую и прогуляемся у Медного всадника и атлантов. Даже на знаменитое полотно Матисса вернутся танцовщики. А пока берегите себя и своих близких. Вместе мы справимся!» — поделились сотрудники ИТМО.
С 28 марта, когда в России начались внеплановые каникулы — ввести их поручил президент Владимир Путин — в Петербурге запретили работать магазинам, заведениям общественного питания, храмам, а также отменили 120 маршрутов общественного транспорта. Рассказываем, чем еще нельзя заняться в Петербурге на этой неделе.
17 марта Минкульты приняло решение закрыть все федеральные учреждения культуры России. Онлайн-трансляции запустил Александринский театр, театр-фестиваль «Балтийский дом», Русский музей, Государственный Эрмитаж, «Гоголь-Центр», «Кунсткамера», ТЮЗ и «Приют комедианта». Онлайн-проекты запускает клуб Blank, Boiler Room и фестиваль «Боль», а в Петербурге и Москве начинает работу платформа для онлайн-концертов Stay, главная цель которой — поддержать артистов на время карантина, когда площадки отменяют проведение различных мероприятий.
Минкомсвязи и «Цифровая экономика» также собрали все сервисы и услуги, которые запустились для россиян на время карантина, в одном портале. В рамках проекта информация сгруппирована тематически — для тех, кто хочет послушать музыку или посмотреть кино, организовать дистанционную работу или повысить свою квалификацию, заказать продукты с доставкой на дом или аккуратно выйти за ними магазин, перемещаясь по городу безопасно.
Редактор рубрики «Искусство» «Собака.ru» размышляет о том, как жить в новой реальности, а сотрудники Молодежного центра Эрмитажа советуют лучшие мировые музейные активности онлайн.
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