Синоптик предупредил петербуржцев о последнем теплом дне

Ранее синоптики рассказали о погоде на весну и лето-2020 в Петербурге. Зонты не понадобятся: по прогнозам, в городе будет преимущественно жаркая и сухая погода.

Напомним, утро 14 марта в Петербурге стало самым холодным с начала весны. По информации на 8:00, температура воздуха опустилась до 4,8 градуса ниже нуля. Ранее,9 марта, в Петербурге зафиксировали новый температурный рекорд – последний раз в этот день было так тепло в 2015 году.