Сегодня, 28 марта, в Петербурге ухудшится погода. Об этом рассказал ведущий синоптик центра «Фобос» Михаил Леус на своей странице в Facebook.
Синоптик предупредил петербуржцев о последнем теплом дне
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Фото: Shutterstock
«Погоду в городе на Неве сегодня, 28 марта, будет определять приближающийся с северо-запада атмосферный фронт», – написал он. По словам Леуса, вечером до Петербурга доберутся дожди, которые ночью местами перейдут в мокрый снег и в снег. Температура воздуха составит 8-10 градусов. Ветер будет дуть со скоростью 5-10 метров в секунду. Атмосферное давление будет падать и вернется в норму, составив 760 миллиметров ртутного столба.
Ранее синоптики рассказали о погоде на весну и лето-2020 в Петербурге. Зонты не понадобятся: по прогнозам, в городе будет преимущественно жаркая и сухая погода.
Напомним, утро 14 марта в Петербурге стало самым холодным с начала весны. По информации на 8:00, температура воздуха опустилась до 4,8 градуса ниже нуля. Ранее,9 марта, в Петербурге зафиксировали новый температурный рекорд – последний раз в этот день было так тепло в 2015 году.
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