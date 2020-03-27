Фестиваль «Гоголевская неделя», который ежегодно устраивает библиотека имени Гоголя, в этот раз проведут в онлайн-формате. С 1 по 5 апреля петербуржцы смогут принять участие в интерактивах прямо в группе библиотеки «ВКонтакте».
Библиотека имени Гоголя проведет «Гоголевскую неделю» в онлайн-формате
Тема «Гоголевской недели» в этом году — «Город (не) принимает». Участники фестиваля смогут написать бесконтактное письмо о любви или нелюбви к Петербургу. Написать письмо можно через специальную форму по ссылке.
«Петербург мне показался вовсе не таким, как я думал. Я его воображал гораздо красивее, великолепнее, и слухи, которые распускали другие о нем, также лживы», – написал Гоголь матери вскоре после переезда в Северную столицу в декабре 1828 года. Серый, чопорный, высокомерный город, оплот чиновничества, равнодушно взирающий на страдания молодого провинциала — согласитесь, это не совсем то, что рисовалось в мечтах писателю. А у вас есть ожидания, которые город не оправдал? Поделитесь ими!» — говорят в библиотеке.
Также подписчики смогут следить за приключениями героя современной редакции гоголевской «Шинели». В течение «Гоголевской недели» в официальной группе библиотеки будет выходить серия постов-историй о жизни офисного клерка Акакия Акакиевича, судьбу которого пользователи решат голосованием.
«Библиотека Гоголя закрыта для посетителей, но мы продолжаем работу в онлайн-формате. Наша команда готовит новый актуальный контент в социальных сетях: последние новости из мира современной культуры и литературы, обзоры книжных новинок, прямые эфиры и розыгрыши призов в Instagram, также читателям доступен видеоархив лекций от наших самых интересных спикеров на YouTube — канале библиотеки. Кроме того, мы продолжаем проводить запланированные ранее лекции», — говорит заведующая сектором культурных программ Алена Коваленко.
17 марта Минкульты приняло решение закрыть все федеральные учреждения культуры России. Онлайн-трансляции запустил Александринский театр, театр-фестиваль «Балтийский дом», Русский музей, Государственный Эрмитаж, «Гоголь-Центр», «Кунсткамера», ТЮЗ и «Приют комедианта». Онлайн-проекты запускает клуб Blank, Boiler Room и фестиваль «Боль», а в Петербурге и Москве начинает работу платформа для онлайн-концертов Stay, главная цель которой — поддержать артистов на время карантина, когда площадки отменяют проведение различных мероприятий.
Минкомсвязи и «Цифровая экономика» также собрали все сервисы и услуги, которые запустились для россиян на время карантина, в одном портале. В рамках проекта информация сгруппирована тематически — для тех, кто хочет послушать музыку или посмотреть кино, организовать дистанционную работу или повысить свою квалификацию, заказать продукты с доставкой на дом или аккуратно выйти за ними магазин, перемещаясь по городу безопасно.
Редактор рубрики «Искусство» «Собака.ru» размышляет о том, как жить в новой реальности, а сотрудники Молодежного центра Эрмитажа советуют лучшие мировые музейные активности онлайн.
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