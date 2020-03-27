Библиотека имени Гоголя проведет «Гоголевскую неделю» в онлайн-формате

Тема «Гоголевской недели» в этом году — «Город (не) принимает». Участники фестиваля смогут написать бесконтактное письмо о любви или нелюбви к Петербургу. Написать письмо можно через специальную форму по ссылке.

«Петербург мне показался вовсе не таким, как я думал. Я его воображал гораздо красивее, великолепнее, и слухи, которые распускали другие о нем, также лживы», – написал Гоголь матери вскоре после переезда в Северную столицу в декабре 1828 года. Серый, чопорный, высокомерный город, оплот чиновничества, равнодушно взирающий на страдания молодого провинциала — согласитесь, это не совсем то, что рисовалось в мечтах писателю. А у вас есть ожидания, которые город не оправдал? Поделитесь ими!» — говорят в библиотеке.

Также подписчики смогут следить за приключениями героя современной редакции гоголевской «Шинели». В течение «Гоголевской недели» в официальной группе библиотеки будет выходить серия постов-историй о жизни офисного клерка Акакия Акакиевича, судьбу которого пользователи решат голосованием.

«Библиотека Гоголя закрыта для посетителей, но мы продолжаем работу в онлайн-формате. Наша команда готовит новый актуальный контент в социальных сетях: последние новости из мира современной культуры и литературы, обзоры книжных новинок, прямые эфиры и розыгрыши призов в Instagram, также читателям доступен видеоархив лекций от наших самых интересных спикеров на YouTube — канале библиотеки. Кроме того, мы продолжаем проводить запланированные ранее лекции», — говорит заведующая сектором культурных программ Алена Коваленко.