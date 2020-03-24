Василеостровский рынок закроет ресторанную часть 

Василеостровский рынок сообщил, что поддерживает временное закрытие общественных пространств, и добавил, что по их мнению, бизнес должен быть социально-ответственным. Кроме того, проект заявил, что не имеет права рисковать своими гостями и попросил всех не выходить из дома без крайней необходимости.

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