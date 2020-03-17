«Мы закрываем обсерватор в общежитии университета имени Мечникова. Ребята стойко перенесли все неудобства», — заявил вице-губернатор Петербурга Олег Эргашев. «Город справился с этой задачей, и университет получил уникальный опыт в России, ни у кого такого опыта нет. Все это будет руководством университета проанализировано. Будет выпущена инструкция, которую передадут всем регионам РФ», — добавил губернатор города Александр Беглов.

Напомним, у итальянского студента Рикардо из Северо-Западного государственного медицинского университета имени Мечникова, который приехал в страну из Милана 29 февраля, коронавирус был диагностирован 5 марта. После госпитализации студента на карантин закрыли общежитие, а сам университет перешел на дистанционные программы обучения, студентов снабжают водой и едой. Для запертых на карантине в общежитии студентов выступила группа IOWA. Уже 16 марта двое заболевших коронавирусом в Петербурге, в том числе и студент СЗГМУ имени Мечникова, выздоровели и были готовы к выписке.