Сегодня, 17 марта, в общежитии Северо-Западного государственного медицинского университета имени Мечникова в Петербурге завершается режим обсервации. Он был введен в начале марта из-за выявленного у учащегося из Италии коронавируса. Из 780 студентов, находящихся на карантине, никто не заболел.
Карантин в общежитии университета имени Мечникова завершен. Никто из студентов не заболел
«Мы закрываем обсерватор в общежитии университета имени Мечникова. Ребята стойко перенесли все неудобства», — заявил вице-губернатор Петербурга Олег Эргашев. «Город справился с этой задачей, и университет получил уникальный опыт в России, ни у кого такого опыта нет. Все это будет руководством университета проанализировано. Будет выпущена инструкция, которую передадут всем регионам РФ», — добавил губернатор города Александр Беглов.
Напомним, у итальянского студента Рикардо из Северо-Западного государственного медицинского университета имени Мечникова, который приехал в страну из Милана 29 февраля, коронавирус был диагностирован 5 марта. После госпитализации студента на карантин закрыли общежитие, а сам университет перешел на дистанционные программы обучения, студентов снабжают водой и едой. Для запертых на карантине в общежитии студентов выступила группа IOWA. Уже 16 марта двое заболевших коронавирусом в Петербурге, в том числе и студент СЗГМУ имени Мечникова, выздоровели и были готовы к выписке.
16 марта в Петербурге вступило в силу постановление правительства «О мерах по противодействию распространению в Санкт-Петербурге новой коронавирусной инфекции Covid-19». Согласно документу, в городе устанавливается запрет на проведение театрально-зрелищных, культурно-просветительских, зрелищно-развлекательных, спортивных и других массовых мероприятий с числом участников более 1 000 человек. Кроме того, с 16 марта госпитализация пациентов в внебольничными пневмониями и гриппом в Петербурге будет вестись только в больницу Святого Георгия.
В Петербурге и Москве введен режим повышенной готовности, запрещены проведения массовых мероприятий. «Собака.ru» запустила трансляцию новостей о коронавирусе в Петербурге, стране и мире. Первые симптомы COVID-19 и меры безопасности — тут, а карта распространения вируса — здесь.
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