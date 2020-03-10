За прошедшие длинные выходные в Петербурге спасли сразу семерых детенышей-нерпят. Почти все они были подобраны в Неве, на берегу или с проплывающих льдин в возрасте 2-3 дней от роду. Как признаются в Фонде друзей балтийской нерпы, такие малютки — это «очень и очень сложные пациенты», и никогда прежде биологи не получали на попечение одновременно такое их количество.
За прошедшие выходные в Петербурге спасли семерых нерпят
Как рассказывают сотрудники Росприроднадзора, семеро детенышей ладожской кольчатой нерпы дрейфовали на маленьких льдинах по Неве — всех их удалось спасти. Так, 8 марта в районе Невской Дубровки и Шлиссельбурга подобрали двоих малышей, еще одного белька зоологи обнаружили в Неве — в районе проспекта Обуховской обороны, 147. Четверым белькам была оказана помощь 9 марта — троих спасли в Неве, в районе Арсенальной и Синопской набережных. Еще одного белька горожане заметили на проезжей части в районе метро «Приморская» — на него напали птицы и сильно исклевали.
«Главные опасности для нерпят сейчас — это стресс, вызванный слишком резкими изменениями в их жизни, и нарушения нормальной терморегуляции организма, с которыми нам сейчас ежечасно приходится бороться. К сожалению, одна из нерпочек уже погибла. Значительное число нерпят проплыло вниз по Неве и больше о них пока ничего не известно. По состоянию попавших к нам животных можно сказать, что их собратьяи по несчастью, которые плавали где-то на последних ладожских льдинках, крупно не повезло, так как находиться в холодной воде больше нескольких минут они не могут и утонут — или уже утонули. Вот такой вот нерпоапокалипсис», — рассказали в Фонде друзей балтийской нерпы.
Напомним, 7 марта в Фонде друзей балтийской нерпы рассказали о новой подопечной, которая оказалась моложе даже нерпенка Ксении — ей всего один или два дня от роду, а на пузе есть свежая пуповина. Весит она 4 килограмма, как и Крошик, когда он только появился в фонде. Однако сотрудники отмечают: эта малышка имеет выраженный характер и ведет себя иначе, чем Крошик в первые дни.
6 февраля у Фонда друзей балтийской нерпы появился первый подопечный 2020 года — нерпенок Ксения. Малышке было не более 3 дней от роду, и биологи переживали, выживет ли она. Уже 11 февраля биологи сообщили, что, «в целом, тьфу-тьфу, состояние ее стабильное» — кроха пьет через трубочку и даже сосет кусочек рыбки вместо соски. Однако малышке не стать спутницей жизни главной ластоногой звезды Петербурге Крошика. Оказалось, что они разных подвидов.
Сотрудники Фонда друзей балтийской нерпы продолжают выхаживать малышку Ксению, которую спасли в начале февраля в Стрельне. Крошка чувствует себя хорошо, уже ест рыбку самостоятельно и начинает привыкать к холодной воде. Посмотрите, как она учится плавать. Ранее Крошик на своем личном примере показал, что произойдет, если ослушаться рекомендаций МЧС и выйти на тонкий лед. И лучше за ним не повторять!
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