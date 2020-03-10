Участники движения «Зеленый Петербург» создали петицию против поправок в закон о зеленых насаждениях

Помимо запрета на высадку деревьев в охранных зонах коммуникационных сетей, внесенные поправки в закон «О зеленых насаждениях» признают все деревья с любым наклоном аварийными. Как отмечают активисты, в случае, если такие деревья будут вырублены, «новых на их месте не появится, потому что все газоны на улицах попадают в охранную зону сетей».

«Это приговор Петербургу! Если поправки будут приняты, то наши и так не зеленые улицы станут абсолютно серыми. Пришло время спасать уличные деревья! Перед нами есть пример озеленения Москвы, где ни сети, ни асфальт не являются помехой озеленению. Деревья улучшают качество нашей жизни, создают уют, украшают город, делают воздух и улицы в городе чище и свежее», — отмечают авторы петиции.

Петиция против внесенных поправок в закон «О зеленых насаждениях» адресована Законодательному собранию Петербурга и губернатору города Александру Беглову. Для того, чтобы поддержать петицию, необходимо ее подписать — сделать это можно по ссылке.

Движение «Зеленый Петербург» было запущено участниками петербургского проекта Plants for Friends вместе с главным тренером футбольной команды «Зенит» Сергеем Семаком и создательницей проекта «Деревья Петербурга» Марией Тиникой в феврале 2020 года. В рамках проекта уже этой весной они займутся озеленением Адмиралтейского района, а также планируют восстановить историческую аллею деревьев на канале Грибоедова.