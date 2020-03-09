В Петербурге планируют построить пассажирское железнодорожное кольцо, аналогичное Московскому центральному кольцу. Об этом сообщает РБК.
В Петербурге планируют построить аналог Московского транспортного кольца
Петербургское экспертное сообщество рассматривает варианты организации городского железнодорожного пассажирского движения. Ранее представленный вариант РЖД не понравился Смольному, и сорвались сроки рассмотрения проекта. По замыслу РЖД, необходимо развивать пассажирское движение внутри города, тем самым разгрузив его от «товарняков». Это позволит вывести грузовое движение из города и увеличит пассажиропоток в два раза, отмечает глава РЖД Олег Белозеров.
Ржд также предложило организовать два новых маршрута: Ораниенбаум — Белоостров и Ораниенбаум — Токсово. Первый маршрут предусматривает заход в Пулково. Кроме того, было запланировано увеличение интенсивности движения пригородных поездов, но городские власти эту идею не оценили.
Ситуация обостряется, поскольку конкретная схема размещения объектов должны внести в новый Генплан города, проект которого отправят в мае на публичные слушания. Альтернативный вариант – организация пассажирского железнодорожного кольца, как МЦК. Так, южная, восточная и северная его части совпадают с первым маршрутом РЖД. Однако на севере от Лахта-центра он идет не в Белоостров, а на стадион «Газпром Арена», затем по западному берегу Васильевского острова рядом с ЗСД. Маршрут завершается на станции Броневая, где кольцо замкнётся. Эксперты полагают, что это замыкание будет стоить намного меньше центрального участка ЗСД. Как считают авторы проекта, это замыкание стоит намного меньше центрального участка ЗСД.
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