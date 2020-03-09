В Петербурге планируют построить аналог Московского транспортного кольца

Ситуация обостряется, поскольку конкретная схема размещения объектов должны внести в новый Генплан города, проект которого отправят в мае на публичные слушания. Альтернативный вариант – организация пассажирского железнодорожного кольца, как МЦК. Так, южная, восточная и северная его части совпадают с первым маршрутом РЖД. Однако на севере от Лахта-центра он идет не в Белоостров, а на стадион «Газпром Арена», затем по западному берегу Васильевского острова рядом с ЗСД. Маршрут завершается на станции Броневая, где кольцо замкнётся. Эксперты полагают, что это замыкание будет стоить намного меньше центрального участка ЗСД. Как считают авторы проекта, это замыкание стоит намного меньше центрального участка ЗСД.