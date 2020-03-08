IOWA выступила во дворе общежития в поддержку студентов, попавших в карантин из-за коронавируса

Напомним, в Петербурге зафиксировали уже второй случай заболевания коронавирусом. Помимо этого, выявлено три новых случая заражения в Липецке.

2 марта у вернувшегося из Италии гражданина России подтвердился случай заражения новым коронавирусом. Еще один случай выявления инфекции Covid-19 зафиксирован 5 марта. Заболевший — гражданин Итальянской республики, приехавший в Россию 29 февраля.

«5 марта подтвержден завозной из Италии случай заболевания новой коронавирусной инфекцией Covid-19 у гражданина Итальянской Республики», — пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу оперативного штаба по предупреждению и борьбе с новой коронавирусной инфекцией. Заболевший — итальянский студент Рикардо из Северо-Западного государственного медицинского университета имени Мечникова, который приехал в страну из Милана 29 февраля.

После госпитализации итальянского студента на карантин закрыли общежитие СЗГМУ им. Мечникова на проспекте Просвещения — теперь там заперты 700 человек или 20% учащихся вуза. Университет перешел на дистанционные программы обучения, студентов снабжают водой и едой.

26 февраля Роспотребнадзор порекомендовал россиянам отказаться от посещения Италии из-за вспышки коронавируса. 2 марта в России был зафиксирован новый случай заражения — Covid-19 обнаружили у россиянина, вернувшегося из поездки в Италию. «2 марта подтвержден завозной из Италии случай заболевания новой коронавирусной инфекцией COVID-2019 у гражданина Российской Федерации», — сообщили в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом. Как отмечают медики, заболевание протекает в легкой форме. Как пишет РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу штаба, лица, с которыми общался заболевший россиянин, находятся под медицинским наблюдением, проводится лабораторное обследование.

Напомним, с 23 января в российских аэропортах ввели тотальную проверку багажа приезжающих из Юго-Восточной Азии пассажиров. Специалисты таможенной службы будут «на 100%» досматривать личные вещи и изымать продукты без маркировки и обработки — есть вероятность, что коронавирус 2019-nCoV может проникнуть в страну вместе с едой. 26 января в Петербурге появились тест-системы, выявляющие новый коронавирус.

Китайские ученые считают, что вероятным источником коронавируса 2019-nCoV стали дикие животные. Вспышка заболеваемости новым видом коронавируса 2019-nCoV впервые была зафиксирована в конце 2019 года в китайском городе Ухань. По заявлению властей Китая, сейчас она распространилась и на другие города, включая Шанхай и Пекин.