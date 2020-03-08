Байкеры и музыкальная группа Iowa приняли участие в акции «Петербург своих не бросает!» в поддержку студентов, попавших в карантин из‑за коронавируса. Об этом сообщает ТАСС.
IOWA выступила во дворе общежития в поддержку студентов, попавших в карантин из-за коронавируса
Выступления Iowa и байкеров прошли в Международный женский день около здания общежития Северо-Западного государственного медицинского университета им. И. И. Мечникова, где сейчас находятся 780 человек. Из них – более 530 студенток.
Губернатор Петербурга Александр Беглов на своей странице во «ВКонтакте» пригласил горожан присоединиться к акции солидарности со студентами университета Мечникова. «Они десять дней будут оставаться в общежитии, чтобы не допустить распространения коронавируса. Ребятам сейчас очень важно чувствовать, что они не остались с трудностями один на один. Они должны знать, что мы все – рядом!», – отмечает Беглов.
Напомним, в Петербурге зафиксировали уже второй случай заболевания коронавирусом. Помимо этого, выявлено три новых случая заражения в Липецке.
2 марта у вернувшегося из Италии гражданина России подтвердился случай заражения новым коронавирусом. Еще один случай выявления инфекции Covid-19 зафиксирован 5 марта. Заболевший — гражданин Итальянской республики, приехавший в Россию 29 февраля.
«5 марта подтвержден завозной из Италии случай заболевания новой коронавирусной инфекцией Covid-19 у гражданина Итальянской Республики», — пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу оперативного штаба по предупреждению и борьбе с новой коронавирусной инфекцией. Заболевший — итальянский студент Рикардо из Северо-Западного государственного медицинского университета имени Мечникова, который приехал в страну из Милана 29 февраля.
После госпитализации итальянского студента на карантин закрыли общежитие СЗГМУ им. Мечникова на проспекте Просвещения — теперь там заперты 700 человек или 20% учащихся вуза. Университет перешел на дистанционные программы обучения, студентов снабжают водой и едой.
26 февраля Роспотребнадзор порекомендовал россиянам отказаться от посещения Италии из-за вспышки коронавируса. 2 марта в России был зафиксирован новый случай заражения — Covid-19 обнаружили у россиянина, вернувшегося из поездки в Италию. «2 марта подтвержден завозной из Италии случай заболевания новой коронавирусной инфекцией COVID-2019 у гражданина Российской Федерации», — сообщили в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом. Как отмечают медики, заболевание протекает в легкой форме. Как пишет РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу штаба, лица, с которыми общался заболевший россиянин, находятся под медицинским наблюдением, проводится лабораторное обследование.
Напомним, с 23 января в российских аэропортах ввели тотальную проверку багажа приезжающих из Юго-Восточной Азии пассажиров. Специалисты таможенной службы будут «на 100%» досматривать личные вещи и изымать продукты без маркировки и обработки — есть вероятность, что коронавирус 2019-nCoV может проникнуть в страну вместе с едой. 26 января в Петербурге появились тест-системы, выявляющие новый коронавирус.
Китайские ученые считают, что вероятным источником коронавируса 2019-nCoV стали дикие животные. Вспышка заболеваемости новым видом коронавируса 2019-nCoV впервые была зафиксирована в конце 2019 года в китайском городе Ухань. По заявлению властей Китая, сейчас она распространилась и на другие города, включая Шанхай и Пекин.
Ранее Всемирная организация здравоохранения дала официальное название новому китайскому коронавирусу — Covid-19. Как отметил глава ВОЗ Тедрос Адхан Гебрейесус, на разработку вакцины от Covid-19 уйдет около полутора лет. Несмотря на прогнозы, а понедельник, 24 февраля, посол Китая Чжан Ханьхуэй сообщил о создании китайскими специалистами вакцины против коронавируса. Петербургский НИИ создаст вакцину к осени 2020 года.
К 25 февраля число заразившихся коронавирусом Covid-19 превысило 80 тысяч человек. ВОЗ призвал готовиться к «потенциальной пандемии». С 1 марта в России ввели ограничение на авиасообщение с Южной Кореей, а с 28 февраля — с Ираном.
С начала марта авиакомпания S7 и лоукостер «Победа» упрощают процедуру возврата приобретенных билетов. Такое решение было принято в связи с ускорением распространения нового коронавируса Covid-19.
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