Арт-группа «Явь» представила стрит-арт «Женская власть» с изображениями Клеопатры, Елизаветы I и Екатерины Великой

Ранее художники из петербургской арт-группы «Явь» создали стрит-арт с «бездомным» Санта-Клаусом — оммаж рождественской работе Бэнкси. На опубликованном петербургскими художниками видео также, как и у Бэнкси, запечатлен мужчина, который выглядит как бездомный — он сидит на скамейке, пьет воду, а подкладывает под голову мешок рюкзак со своими вещами и ложится. В этот момент на записи появляется упряжка с двумя полицейскими машинами — они как будто тянут повозку Санта-Клауса, развозящего рождественские подарки.



К годовщине смерти советского физика-теоретика Андрея Сахарова арт-группа «Явь» представила стрит-арт, однако утром работа уже исчезла. Работа появилась во дворе дома № 83 на Набережной Обводного канала и представляла собой портрет академика. Его рот прикрывают две руки: на одной изображен флаг Российской Федерации, а на другой – флаг СССР. Над портретом расположились строки из статьи Андрея Сахарова: «Человеческому обществу необходима интеллектуальная свобода — свобода получения и распространения информации, свобода непредвзятого и бесстрашного обсуждения, свобода от давления авторитета и предрассудков».

В ноябре арт-группа «Явь» создала стрит-арт «Всего-то несколько царапин». Оммаж одноименной картине Фриды Кало появился на Большом проспекте Васильевского острова в поддержку закона о домашнем насилии. Ранее они также показали работу в поддержку жертв домашнего насилия. Изображение появилось возле магазина «Большая семья» на Мытнинской улице и представляет собой оконную раму, за которой просит о помощи женщина, подвергающаяся избиениям.

Напомним, художники создали стрит-арт «Немалевич». Он станет частью короткометражного фильма «Рыба» о неприятии уличного искусства — о том, как жизнь маляра из ЖКХ меняет встреча с художественными работами на стенах домов. Позже — тайно проникли в Музей стрит-арта и сделали стрит-арт (да-да!). А еще изобразили пятый этап работы «Созидание и вандализм» — посвященный эпохе классицизма.