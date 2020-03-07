В Фонде балтийской нерпы пополнение: ладожская нерпочка с выраженным характером

6 февраля у Фонда друзей балтийской нерпы появился первый подопечный 2020 года — нерпенок Ксения. Малышке было не более 3 дней от роду, и биологи переживали, выживет ли она. Уже 11 февраля биологи сообщили, что, «в целом, тьфу-тьфу, состояние ее стабильное» — кроха пьет через трубочку и даже сосет кусочек рыбки вместо соски. Однако малышке не стать спутницей жизни главной ластоногой звезды Петербурге Крошика. Оказалось, что они разных подвидов.



Сотрудники Фонда друзей балтийской нерпы продолжают выхаживать малышку Ксению, которую спасли в начале февраля в Стрельне. Крошка чувствует себя хорошо, уже ест рыбку самостоятельно и начинает привыкать к холодной воде. Посмотрите, как она учится плавать!



Ранее Крошик на своем личном примере показал, что произойдет, если ослушаться рекомендаций МЧС и выйти на тонкий лед. И лучше за ним не повторять!



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