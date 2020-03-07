В Ботаническом саду пройдет фестиваль «Мечты о весне» – с мастер-классами и прогулками по Субтропическому оранжерейному маршруту

В программу мероприятия вошли экскурсии по оранжерейным маршрутам, выставка ботанической живописи и выставка тюльпанов. Посетители также смогут увидеть иллюстрации «Растения японских садов» и выставку ботанической живописи и иллюстрации «Северная весна». Кроме того, для гостей Ботанического сада запланированы творческие мастер-классы. Подробности смотрите здесь.