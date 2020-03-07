С 7 по 9 марта в Ботаническом саду Петра Великого пройдет фестиваль «Мечты о весне». Об этом сообщается на официальном сайте сада.
В Ботаническом саду пройдет фестиваль «Мечты о весне» – с мастер-классами и прогулками по Субтропическому оранжерейному маршруту
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Фото: официальный сайт Ботанического сада
В программу мероприятия вошли экскурсии по оранжерейным маршрутам, выставка ботанической живописи и выставка тюльпанов. Посетители также смогут увидеть иллюстрации «Растения японских садов» и выставку ботанической живописи и иллюстрации «Северная весна». Кроме того, для гостей Ботанического сада запланированы творческие мастер-классы. Подробности смотрите здесь.
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