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В Ботаническом саду пройдет фестиваль «Мечты о весне» – с мастер-классами и прогулками по Субтропическому оранжерейному маршруту

С 7 по 9 марта в Ботаническом саду Петра Великого пройдет фестиваль «Мечты о весне». Об этом сообщается на официальном сайте сада.

  • Фото: официальный сайт Ботанического сада

В программу мероприятия вошли экскурсии по оранжерейным маршрутам, выставка ботанической живописи и выставка тюльпанов. Посетители также смогут увидеть иллюстрации «Растения японских садов» и выставку ботанической живописи и иллюстрации «Северная весна». Кроме того, для гостей Ботанического сада запланированы творческие мастер-классы. Подробности смотрите здесь.


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Сабина Алиева,
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