В Петербурге закрылось креативное пространство «Ткачи»

«Креативное пространство «Ткачи» завершило свою работу. Мы больше не сдаем пространство под мероприятия. Спасибо за то, что были с нами!» — говорится в сообщении руководства пространства. Как пишет «Петербургский дневник» со ссылкой на старшего администратора «Ткачей» Вадима Гнатченко, кластер был продан сети бизнес-центров «Сенатор» — на территории здания появится еще один бизнес-центр сети.

Креативное пространство «Ткачи» позиционировало себя как многофункциональный центр культуры, образования, работы и отдыха. Кластер располагался в реконструированном здании бывшей прядильно-ткацкой фабрики имени Петра Анисимова на набережной Обводного канала, 60 с 2010 года.

Среди резидентов пространства — магазины и шоу-румы, офисные и лекционные помещения, а также открытое публичное пространство Tkachi Open Space. Здесь проходили выставки, благотворительные акции, детские праздники, концерты, театральные постановки, показы, концерты, вечеринки, семинары и мастер-классы.