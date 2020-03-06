Олег Тиньков сообщил, что у него диагностирована острая форма лейкимии. Диагноз был поставлен основателю и главе совета директоров «Тинькофф банк» в октябре — он уже прошел несколько курсов химиотерапии.
У Олега Тинькова диагностирована острая форма лейкемии
«У меня диагностирована острая форма лейкемии. Мне поставили диагноз в октябре, я прошел уже несколько курсов химиотерапии. Мне приходилось в жизни бороться за себя и за свое дело, но сейчас я буду бороться за главное — за саму жизнь. Это самый сложный этап в моей непростой жизни, но я надеюсь на Бога, свое тело, друзей и вашу поддержку», — говорится в заявлении Тинькова, которое приводит Forbes.
Олег Тиньков родился в Ленинске-Кузнецком, Кемеровская область. В 1988 году переехал в Ленинград и поступил в Горный институт. Бизнесом начал заниматься еще будучи студентом. В начале девяностых открыл сеть магазинов бытовой техники «Техношок», сеть магазинов «MusiсШок» и студию звукозаписи «ШОК-Рекордз», на которой записывались группы «Кирпичи» и «Ленинград». В 1997 году продал эти компании и начал производство пельменей под брендом «Дарья». В 2003 году создал пивоваренную компанию «Тинькофф» и одноименную сеть ресторанов. С 2006 года возглавляет коммерческий банк «Тинькофф. Кредитные Системы».
По данным Forbes, в 2014 году занимал 1210-е место в списке наиболее состоятельных людей мира, в списке богатейших бизнесменов России в 2019 году занимает 47-е место с состоянием 2200 миллионов долларов.
Олег Тиньков — Нике Белоцерковской
Я создал за свою жизнь с нуля больше 100 тысяч рабочих мест, мы недавно посчитали. Их никогда не было в этой стране, а я их придумал. Сейчас у меня в компании работает почти 30 тысяч человек, которые получают хорошую зарплату и довольны собой. То есть я этим горжусь, понимаешь? Могу ли я быть в общении неприятен? Конечно, могу. Но для меня это вторично. Как-то вот так.
Бизнесмены, по-моему, делятся на два класса: инвесторы и строители. Я вот строитель. Взял тему и работаю над ней. Занялся онлайн-банкингом 13 лет назад и продолжаю им заниматься. А чтобы быть инвестором, нужно иметь другой склад ума. У нас в России каждый второй предприниматель — еще и инвестор: свою поляну пашет и еще тридцать пять рядом. А я так не умею, потому что, на мой взгляд, от этого основной бизнес страдает. Я выбрал свой путь: я предпринимаю и никуда не инвестирую. Отсюда и провалов мало.
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