У Олега Тинькова диагностирована острая форма лейкемии

«У меня диагностирована острая форма лейкемии. Мне поставили диагноз в октябре, я прошел уже несколько курсов химиотерапии. Мне приходилось в жизни бороться за себя и за свое дело, но сейчас я буду бороться за главное — за саму жизнь. Это самый сложный этап в моей непростой жизни, но я надеюсь на Бога, свое тело, друзей и вашу поддержку», — говорится в заявлении Тинькова, которое приводит Forbes.

Олег Тиньков родился в Ленинске-Кузнецком, Кемеровская область. В 1988 году переехал в Ленинград и поступил в Горный институт. Бизнесом начал заниматься еще будучи студентом. В начале девяностых открыл сеть магазинов бытовой техники «Техношок», сеть магазинов «MusiсШок» и студию звукозаписи «ШОК-Рекордз», на которой записывались группы «Кирпичи» и «Ленинград». В 1997 году продал эти компании и начал производство пельменей под брендом «Дарья». В 2003 году создал пивоваренную компанию «Тинькофф» и одноименную сеть ресторанов. С 2006 года возглавляет коммерческий банк «Тинькофф. Кредитные Системы».

По данным Forbes, в 2014 году занимал 1210-е место в списке наиболее состоятельных людей мира, в списке богатейших бизнесменов России в 2019 году занимает 47-е место с состоянием 2200 миллионов долларов.