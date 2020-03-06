Соответствующая просьба была озвучена в ходе собрания в Комитете имущественных отношений. «Само слово «ризница» говорит, что там должны храниться облачения и разная церковная утварь», — заявил «Фонтанке» настоятель Спаса-на-Крови протоиерей Сергий Куксевич. С мнением церковнослужителя не соглашаются в музее «Исаакиевский собор» — считая, что ризница с момента постройки изначально выполняла музейную функцию.

Ранее Русская православная церковь просила передать ей часовню-ризницу Спаса-на-Крови, однако данный вопрос в ходе совещания в Комитете имущественных отношений не поднимался. В данный момент ведомство рассматривает возможность выделить РПЦ помещения за алтарем, которые сейчас используются экскурсоводами музея, а также свободные помещения на цокольном этаже храма — для хранения риз и другой церковной утвари. «Окончательное решение будет принято после выездного совещания в соборе Спас на Крови», — заключили в КИО.

Собор Воскресения Христова на Крови, или храм Спаса-на-Крови, православный мемориальный однопрестольный храм, сооруженный в память о смертельном покушении на императора Александра II, совершенном на этом месте 1 марта 1881 года. Архитекторами храма выступили Альфред Парланд и архимандрит Игнатий, задумав сооружение в «русском стиле». Храм находился на государственном содержании, в ведении Министерства внутренних дел, и не был приходским — здесь совершали отдельные службы в память Александра II и ежедневно произносили проповеди. 30 октября 1930 года президиум ВЦИК постановил закрыть храм — и только 19 августа 1997 года, ровно через 90 лет после освящения, музей-памятник «Спас-на-Крови» открылся для посетителей.

В 2017 году началась реставрация храма Спаса-на-Крови. В январе 2018 года завершился первый этап работ — тогда реставраторы занимались сохранением цветной керамической черепицы и воссоздавали утраченную. Посмотрите наш фоторепортаж о том, как это было.