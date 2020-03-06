Аналитик и IT-журналист Илья Шатилин вернулся из Италии в Петербург 21 февраля — и уже 3 марта был госпитализирован в Клиническую инфекционную больницу имени Боткина, где ему диагностировали пневмонию с подозрением на коронавирус. Из палаты он пишет заметки о своем пребывании в Боткинской и делится видео — об условиях содержания, больничном кормлении и том, как врачи работают с пациентами, вероятно зараженными Covid-19.
Журналист из Петербурга находится на карантине по коронавирусу. Вот, что он пишет о пребывании в Боткина
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Фото из Facebook Ильи Шатилина
Первый пост Шатилин написал 4 марта — сутками ранее его «неожиданно накрыло сухим кашлем и температурой 38+». «Вызвал неотложку, сообщив, что 21 февраля прилетел из Италии. Никогда не видел, чтобы неотложка приезжала так быстро: полчаса, наверное. Диагностировали пневмонию и с подозрением на коронавирус (Андрюха, у нас труп, возможно, криминал) упекли в Боткинскую больницу. Только не на этой же неотложке, а сказали сидеть дома и ждать спецтранспорт часов пять. Звонили городской эпидемиолог, эпидемиолог из районной поликлиники, неотложка сама куда-то звонила с моего телефона и давала мне трубку — всех интересовали даты поездки и номера рейсов, с буквами и цифрами», — пишет Шатилин.
Палаты, в которых размещают пациентов с подозрением на коронавирус, имеют два входа и оборудованы электронными замками. «Сам выйти не можешь: везде электронные замки. Более того, не можешь даже сам выключить и включить свет, только снаружи выключатель. В стене шлюз, через который дают еду и забирают анализы, в нем кварцевая лампа. На стене очиститель воздуха, окна не открываются, но в целом не особо душно. Есть душ, в тумбочках холодильники, плюс лампы для чтения и прочего. Кнопки вызова сестер только почему-то не работают, сестра сразу написала свой номер на бумажке и сказала хоть голосом звонить, хоть в WhatsApp писать», — рассказывает журналист.
Анализы на выявление коронавируса Covid-19 у Шатилина взяли в этот же день, 4 марта. «Спросил, будут ли отправлять анализы в Новосибирск — оказалось, нет, тесты уже есть и здесь. Ну и типа даже если это не коронавирус, то все равно с пневмонией нужно в больнице лежать», — добавил он. Тогда же врачи назвали сроки готовности анализов — не более недели. «Потом будут делать еще два мазка. Так что я тут еще поторчу», — подытожил журналист.
«Приходил эпидемиолог из Роспотребнадзора. Переписал имена и телефоны всех, с кем я контактировал последнюю неделю. За вами уже выехали. Еще раз спросил номера рейсов и сказал, что мазок одновременно отправили в Роспотребнадзор и в Вектор в Новосибирск, вот Новосибирска и ждем. Сказал, что такому лбу, как мне, коронавирус особо не страшен, в группе риска только пожилые, дети и беременные. А лечить все равно нечем, единственное средство с доказанной эффективностью — это Тамифлю, но оно от гриппа. Поэтому просто лежать, пока симптомы не пройдут», — пишет Шатилин вечером 4 марта.
На второй день пребывания в Боткинской больнице у Шатилина «все-таки диагностировали грипп А». «Пока непонятно, свиной или не очень. На коронавирус результатов еще нет, ждем. Что касается пневмонии, то тоже ждем результатов рентгена. Эту неделю однозначно в больнице», — поделился он. Также журналисту дали заполнить анкету, в которой необходимо было ответить, из какой страны прибыл больной, цель поездки, наименование турфирмы, вид транспорта, точные дату и время прибытия и место.
Напомним, 5 марта в Петербурге был подтвержден первый случай заражения Covid-19. После госпитализации заразившегося итальянского студента на карантин закрыли общежитие СЗГМУ им. Мечникова на проспекте Просвещения — теперь там заперты 700 человек или 20% учащихся вуза. Вечером того же дня стало известно, что Петербургский международный экономический форум 2020 отменили из-за коронавируса.
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