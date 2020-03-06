Журналист из Петербурга находится на карантине по коронавирусу. Вот, что он пишет о пребывании в Боткина

Первый пост Шатилин написал 4 марта — сутками ранее его «неожиданно накрыло сухим кашлем и температурой 38+». «Вызвал неотложку, сообщив, что 21 февраля прилетел из Италии. Никогда не видел, чтобы неотложка приезжала так быстро: полчаса, наверное. Диагностировали пневмонию и с подозрением на коронавирус (Андрюха, у нас труп, возможно, криминал) упекли в Боткинскую больницу. Только не на этой же неотложке, а сказали сидеть дома и ждать спецтранспорт часов пять. Звонили городской эпидемиолог, эпидемиолог из районной поликлиники, неотложка сама куда-то звонила с моего телефона и давала мне трубку — всех интересовали даты поездки и номера рейсов, с буквами и цифрами», — пишет Шатилин.

Палаты, в которых размещают пациентов с подозрением на коронавирус, имеют два входа и оборудованы электронными замками. «Сам выйти не можешь: везде электронные замки. Более того, не можешь даже сам выключить и включить свет, только снаружи выключатель. В стене шлюз, через который дают еду и забирают анализы, в нем кварцевая лампа. На стене очиститель воздуха, окна не открываются, но в целом не особо душно. Есть душ, в тумбочках холодильники, плюс лампы для чтения и прочего. Кнопки вызова сестер только почему-то не работают, сестра сразу написала свой номер на бумажке и сказала хоть голосом звонить, хоть в WhatsApp писать», — рассказывает журналист.