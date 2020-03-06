В Петербурге планируют создать Институт истории обороны и блокады Ленинграда

«Правительству Российской Федерации подготовить совместно с Администрацией Президента Российской Федерации и Правительством Санкт-Петербурга и представить предложения по созданию Института истории обороны и блокады Ленинграда. Срок — 1 сентября 2020 года», — говорится в поручении, опубликованном 4 марта на сайте Кремля. Ответственными за проект назначены премьер-министр Михаил Мишустин, руководитель администрации Кремля Антон Вайно и губернатор Петербурга Александр Беглов.

Напомним, в 2018 году Музей обороны и блокады Ленинграда в Соляном переулке закрыли на реконструкцию — обновленное пространство вновь начало принимать посетителей в сентябре 2019 года. После реконструкции в выставочном пространстве появились мультимедийные экраны и объемные инсталляции, воссоздающие интерьеры времен блокады — квартиры, школы, театральной гримерки и пункта выдачи хлеба. В феврале 2020 года музею выделили дополнительные помещения.

К 2021-2022 годам в Петербурге должны были построить новый музей «Оборона и блокада Ленинграда». В конкурсе на строительство победила концепция «Студии 44» лауреата премии «Петербург Будущего 2018» Никиты Явейна. Однако проект строительства заморозили по поручению врио губернатора Александра Беглова.

В конце февраля 2020 года на территории Военно-медицинского музея в Петербурге открылся Музей Холокоста. Экспозиция насчитывает более чем 100 предметов из Освенцима, Майданека и других концентрационных лагерей. В преддверии 75-летия Победы в Великой Отечественной войне в Военно-медицинском музее откроются еще два выставочные пространства.