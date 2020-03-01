Аномально теплая зима помешала работе ледоколов: с начала зимней навигации в Петербурге потребовалось всего 37 ледоколов, а в портах Ленобласти – ни один. Об этом сообщает 47 News со ссылкой на «АМП Балтийского моря».
Этой зимой ледоколы были не востребованы: в Петербурге совершено 37 проводок, а в Ленобласти — ни одной
-
Фото: Shutterstock
По информации издания, в портах Усть-Луга, Приморск, Высоцк и Выборг услугами ледоколов не воспользовались за всю зиму ни разу. При этом прошлогодние данные свидетельствуют о том, что их количество составляло 472.
В Петербурге обращались за помощью "айсбрейкеров" 37 раз, однако в 2019 году таких судов было 731. Ледокольные проводки в Невской губе понадобились в первую половину февраля, когда в городе похолодало. Однако ситуация еще может измениться, поскольку зимняя навигация в портах Финского залива завершится примерно 30 апреля.
Напомним, петербургская зима в этом году побила все рекорды и стала самой теплой в истории метеонаблюдений. Средняя температура в городе составила +1,3 градуса – практически на 8 градусов выше климатической нормы. В нескольких регионах России ожидается аномально теплая погода в начале марта. Средняя температура воздуха будет выше климатической нормы в столичном регионе, арктической зоне Урала, Западной Сибири, Северо-Западном регионе. В Петербурге же ожидается отклонение от нормы на пять градусов.
Ранее в китайском Саду дружбы на Литейном проспекте начала распускаться сакура, а в Михайловском саду начали цвести подснежники. Как говорят сотрудники Русского музея, их цветки еще не раскрылись, но готовы — в любой момент! 21 января весенние цветы распустились в Гатчине — тогда петербуржцы сравнили явление со сказкой «12 месяцев». За шесть дней до наступления Нового года в Петербурге распустилась верба. Из-за аномально теплого декабря в музее-заповеднике «Парк Монрепо» в Выборге распустились колхикумы — так называемые «безвременники». К Рождеству жителей Ломоносова ждали чудеса не по-зимнему — 8 января в городе распустились примулы. Многолетние растения считаются первыми вестниками весны. А на следующий день анютины глазки, одуванчики и роза.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram — подборка главных новостей за день.
Комментарии (0)
Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.