Недавно закончившаяся зима в Петербурге стала самой теплой за все время метеорологических наблюдений, сообщает ведущий синоптик центра «Фобос» Михаил Леус.
Минувшая зима в Петербурге стала самой теплой за всю историю метеонаблюдений
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Anton Kudelin / Shutterstock.com
По словам синоптика, средняя температура в городе составила +1,3 градуса – практически на 8 градусов выше климатической нормы. «Это была первая зима с положительной средней температурой!», – отметил Леус. До этого самая теплая зима была зафиксирована в периоде с 2007 по 2008 год – с результатом -0,4 градуса.
Однако на этом достижения петербургской зимы не заканчиваются. Так, в этом сезоне был побит рекорд по количеству дней с оттепелями – 80 дней, а также установлено 11 рекордов максимальной температуры воздуха. Кроме того, специалист назвал эту зиму «мягкой», поскольку минимальная температура воздуха не опускалась ниже -8,9 гр.
Напомним, в нескольких регионах России ожидается аномально теплая погода в начале марта. Средняя температура воздуха будет выше климатической нормы в столичном регионе, арктической зоне Урала, Западной Сибири, Северо-Западном регионе. В Петербурге же ожидается отклонение от нормы на пять градусов.
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