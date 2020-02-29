Губернатор Петербурга Александр Беглов опроверг информацию о том, что РПЦ попросила Смольный передать ей ризницу Спаса на Крови. Об этом сообщает «Петербургский дневник».
Александр Беглов опроверг информацию о передаче ризницы Спаса на Крови РПЦ
По словам Беглова, речь шла о выделении помещения для хранения облачения и для переодеваний во время службы в Спасе на Крови. Обращение поступило от секретаря Петербургской епархии отца Сергия. «Именно только для этих целей, больше ни для каких», – подчеркнул губернатор.
Поручения о создании епархии более комфортных условий уже даны, отмечает Александр Беглов. Обращение должны рассмотреть 5 марта.
Информация о том, что в Смольный поступило обращение от Санкт-Петербургской епархии о передаче РПЦ только часовни-ризницы Спаса-на-Крови, появилась 28 февраля. В свою очередь пресс-секретарь епархии Наталья Родоманова заявила, что не обладает информацией о предстоящем совещании. «У нас не подавалось никакой официальной заявки на передачу Спаса-на-Крови», — добавила она.
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