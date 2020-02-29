Александр Беглов опроверг информацию о передаче ризницы Спаса на Крови РПЦ

По словам Беглова, речь шла о выделении помещения для хранения облачения и для переодеваний во время службы в Спасе на Крови. Обращение поступило от секретаря Петербургской епархии отца Сергия. «Именно только для этих целей, больше ни для каких», – подчеркнул губернатор.