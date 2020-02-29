Сегодня, 29 февраля, всеми любимый тюлень Крошик напомнил петербуржцам о том, что выходить на лед сейчас крайне опасно. Он продемонстрировал это на своем личном примере в видео, опубликованном в сообществе «Спасение тюленей».
Видео дня: Крошик показал, что произойдет, если выйти на тонкий лед
В ролике Крошик выходит на тонкий лед, которым покрылся бассейн главной ластоногой звезды Петербурга. Вскоре ледяная корка треснула под таким упитанным тюленем (почти 40 кг!), однако, судя по всему, он этого и добивался. Посмотрите, как Крошик кружит в воде после того, как провалился под лед! В посте сотрудники фонда отмечают, что он своей выходкой напомнил гражданам об опасности выхода на лёд водоёмов Санкт-Петербурга и Ленинградской области.
Напомним, 6 февраля у Фонда друзей балтийской нерпы появился первый подопечный 2020 года — нерпенок Ксения. Малышке было не более 3 дней от роду, и биологи переживали, выживет ли она. Уже 11 февраля биологи сообщили, что, «в целом, тьфу-тьфу, состояние ее стабильное» — кроха пьет через трубочку и даже сосет кусочек рыбки вместо соски. Однако малышке не стать спутницей жизни главной ластоногой звезды Петербурга Крошика. Оказалось, что они разных подвидов. А также сотрудники Фонда друзей балтийской нерпы показали видео, как Ксюша учиться плавать.
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