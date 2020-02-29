Видео дня: Крошик показал, что произойдет, если выйти на тонкий лед

В ролике Крошик выходит на тонкий лед, которым покрылся бассейн главной ластоногой звезды Петербурга. Вскоре ледяная корка треснула под таким упитанным тюленем (почти 40 кг!), однако, судя по всему, он этого и добивался. Посмотрите, как Крошик кружит в воде после того, как провалился под лед! В посте сотрудники фонда отмечают, что он своей выходкой напомнил гражданам об опасности выхода на лёд водоёмов Санкт-Петербурга и Ленинградской области.