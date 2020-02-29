Стало известно, какой будет погода в первый день весны в Петербурге

Напомним, в нескольких регионах России ожидается аномально теплая погода в начале марта. Средняя температура воздуха будет выше климатической нормы в столичном регионе, арктической зоне Урала, Западной Сибири, Северо-Западном регионе. В Петербурге же ожидается отклонение от нормы на пять градусов.



Ранее в китайском Саду дружбы на Литейном проспекте начала распускаться сакура, а в Михайловском саду начали цвести подснежники. Как говорят сотрудники Русского музея, их цветки еще не раскрылись, но готовы — в любой момент! 21 января весенние цветы распустились в Гатчине — тогда петербуржцы сравнили явление со сказкой «12 месяцев». За шесть дней до наступления Нового года в Петербурге распустилась верба. Из-за аномально теплого декабря в музее-заповеднике «Парк Монрепо» в Выборге распустились колхикумы — так называемые «безвременники». К Рождеству жителей Ломоносова ждали чудеса не по-зимнему — 8 января в городе распустились примулы. Многолетние растения считаются первыми вестниками весны. А на следующий день анютины глазки, одуванчики и роза.



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