В первый день весны, 1 марта, в Петербурге ожидается плюсовая температура – до +3 градусов. Об этом сообщается на сайте ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды»
Стало известно, какой будет погода в первый день весны в Петербурге
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Фото: Shutterstock
При этом синоптики обещают ночью небольшой снег, а утром и днем – умеренный мокрый снег. Ветер будет дуть южный, юго-западный умеренный. Кроме того, в ночное время суток похолодает до -2...-4 градусов, а на дорогах местами образуется гололедица. Атмосферное давление будет ночью понижаться, днём мало меняться, уточняют специалисты.
Напомним, в нескольких регионах России ожидается аномально теплая погода в начале марта. Средняя температура воздуха будет выше климатической нормы в столичном регионе, арктической зоне Урала, Западной Сибири, Северо-Западном регионе. В Петербурге же ожидается отклонение от нормы на пять градусов.
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