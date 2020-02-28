Сегодня рабочие снесли последнюю уцелевшую часть фасада СКК: город навсегда прощается с памятником советского модернизма. Но это не последнее такое здание в Петербурге. Специально для «Собака.ru» Александр Семенов, преподаватель академии Штиглица и института Культуры, автор книги «Дизайн мебели в СССР» и создатель Telegram-канал «Русский камамбер» рассказал, на какие ленинградские постройки нужно обратить внимание прямо сейчас, чтобы они не исчезли вслед за стадионом у парка Победы.
Не только СКК: 5 петербургских памятников советской архитектуры, которые нужно сохранить
В последнее время все сложнее угадать, какое здание станет следующим в очереди на ликвидацию. Не застрахованы даже те памятники, чья ценность для большинства очевидна. Что уж говорить о постройках, обделенных общественной любовью. Среди них выделяется модернизм второй половины XX века.
История послевоенного модернизма насчитывает более 30 лет, это самая длительная советская архитектурная эпоха. В наши дни активно реновируют, реконструируют и реставрируют общественные здания, хрущевки, заводы и другие памятники ушедшего времени. Непонимание ценности и художественного языка архитектуры приводит к пренебрежению. Отсюда вытекают вентфасады, лоджии-аквариумы, не соответствующие аутентичному виду здания пластиковые окна, металлические двери и самая дешевая плитка. Даже если зданиям не грозит снос, их так проапгрейдят, что мать родная не узнает.
Нарастающая разочарованность в дивном новом мире с его многоэтажными «муравейниками», дворами-парковками, ангарами торговых комплексов и премиальными дворцами-теремами заставляет задуматься о важности архитектуры прошлого даже тех, кто никогда по профилю работы или увлечениям не был связан с ней. Любовь к чему-то, как у нас часто бывает, парадоксальным образом развивается на фоне нелюбви.
Уважительное отношение не может сформироваться только на основе принятия архитектуры отдельно взятого времени. Чтобы сохранить уцелевшие обломки модернизма, недостаточно любить только его. Необходимо осознать ценность любого памятника каждой эпохи: от сарая до условного Дворца Советов.
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Типовая петербургская хрущевка 1960-х годов в районе станции «Пискаревка».
Хрущевки
Одними из первых кандидатов на снос являются хрущевки. Они создают уникальный градообразующий пласт низкоэтажной застройки с обильным озеленением. Их жильцы не всегда довольны бытовыми условиями: слабой шумоизоляцией, проржавевшими коммуникациями, низкими потолками и не самой удобной планировкой квартир. Но разве эти проблемы решаются исключительно сносом зданий? В старом фонде Петербурга сложностей не меньше, но почти никому не приходит в голову сносить дореволюционный дом из-за излишне громкой игры соседей на скрипке. К тому же, в результате современной реновации вместо одной пятиэтажки вы получите шесть пятиэтажек, стоящих друг на друге, а вместо деревьев — машины и заборчики.
Как правило, рядовое и стандартизированное любят меньше уникального. Разрушения распиаренных зданий замечаются охотнее. Типичное явление — под шумок от громкого сноса уничтожают несколько менее известных памятников. И здесь можно предположить, что для сохранения архитектуры необходимо понять не просто разные средства выражения, но и каждый составляющий элемент эпохи. Хрущевки — один из таких элементов.
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Кинотеатр «Прибой» до разрушения
Типовые кинотеатры
Даже люди, связанные и искусством, не всегда осознают историческую и архитектурную ценность зданий. В 2016 году начался снос кинотеатра «Прибой», в котором располагался Центр современного искусства имени Сергея Курехина. Тогда даже организовали перформанс со зрителями, в ходе которого снесли часть постройки. Разрушение кинотеатра было объяснено протекающей крышей и холодом внутри зала. Центру обещали новое здание на месте старого, но воз и ныне там. Хотя в конце января, как раз перед сносом СКК, и объявили, что реконструкция все-таки завершится к 2021 году. А пока они ютятся в бывшем музее хлеба.
Сложно не осознавать рискованности переезда и надеться на строительство здания культурного центра в ситуации, когда в большинстве случаев на месте бывших советских кинотеатров появляются новые жилые комплексы. Подобная ситуация произошла с кинотеатрами «Прометей» на проспекте Просвещения, 80, «Планета» на улице Типанова, 25 и другими. Недавно стало известно, что собираются сносить кинотеатр «Слава» на Бухарестской улице. Все они (включая «Прибой») построены по типовому проекту 1963 года, разработанного группой ленинградских архитекторов О. Василенко, И. Трегубовым, В. Фромзелем и Л. Шимаковским под руководством В. Белова.
Если кинотеатр типовой, почему бы не снести все, кроме одного? Одного же достаточно, чтобы оставить память об архитектуре того времени. Но важно понимать, что здание не строится в вакууме. У него всегда есть окружающий контекст, среда, которую оно формирует. И это особенно актуально для наследия модернизма, формирующего облик большинства постсоветских городов. Да и наивно полагать, что можно снести десять кинотеатров, а один не тронуть. Цепную реакцию не остановить.
Дворец культуры «Невский»
Легендарный Дворец культуры «Невский» уже несколько лет стоит в запустении. Он был спроектирован Е. Левинсоном, Б. Григорьевым, Ю. Земцовым, И. Райляном и достроен в 1972 году. Почти сразу стал центром неформальной культуры Ленинграда. В 1975 здесь прошла вторая и последняя (после ДК Газа в 1974) разрешенная властями выставка неофициальных художников. В 1981 году образован Ленинградский рок-клуб. В стенах дворца культуры выступали такие знаковые группы, как «Арсенал», «Аквариум», «АукцЫон», «Алиса», «Пикник», «Мифы», «Дилижанс», «Кино». Дальнейшая судьба советского «островка свободы» на данный момент остается под вопросом.
Выставочный комплекс «ЛенЭкспо»
Дурные новости приходят о «преображении» выставочного комплекса «ЛенЭкспо». Это территория, включающая памятники различных исторических периодов 1940 — 2000-х годов: советскую неоклассику, модернизм и капиталистический романтизм. В качестве выставочного центра «ЛенЭкспо» заработало с 60-х и продолжает выполнять эту функцию. В свое время это была крупнейшая экспозиционная площадка города, пока пальму первенства не перехватил «Экспофорум», построенный в 2011—2014 годах. По современному проекту «реконструкции» на месте «ЛенЭкспо» предполагается строительство многоквартирных жилых домов, гостиницы и ТРЦ.
Гостиница «Прибалтийская»
Из культовых памятников петербургского модернизма постоянно приходится переживать за гостиницу «Прибалтийская», которой уже несколько лет не выдают охранный статус. Дело в том, что по закону (ФЗ-73, ст. 18, п.12) здание может получить охранный статус памятника только после истечения сорока лет с момента постройки (СКК так и не дождался). Строительство значимого объекта эпохи модернизма и градостроительной доминанты запада Васильевского острова было окончено в 1978 году, а значит срок уже истек и можно добиваться включения в список памятников. Но градозащитники получают отказы.
Градостроительная концепция советских архитекторов морского фасада Ленинграда, центром которого стала гостиница «Прибалтийская», была искажена еще в нулевые, когда на площади перед зданием появился огромный стеклянный аквапарк. В 10-е море и вовсе засыпали: вместо кораблей перед гостиницей теперь пробегают машины, а вместо чаек — огни многоквартирных домов. Теперь активисты опасаются, что на месте аквапарка возведут высотный жилой дом, что окончательно убьет средовой принцип советской застройки этого места.
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