Не только СКК: 5 петербургских памятников советской архитектуры, которые нужно сохранить

В последнее время все сложнее угадать, какое здание станет следующим в очереди на ликвидацию. Не застрахованы даже те памятники, чья ценность для большинства очевидна. Что уж говорить о постройках, обделенных общественной любовью. Среди них выделяется модернизм второй половины XX века.

История послевоенного модернизма насчитывает более 30 лет, это самая длительная советская архитектурная эпоха. В наши дни активно реновируют, реконструируют и реставрируют общественные здания, хрущевки, заводы и другие памятники ушедшего времени. Непонимание ценности и художественного языка архитектуры приводит к пренебрежению. Отсюда вытекают вентфасады, лоджии-аквариумы, не соответствующие аутентичному виду здания пластиковые окна, металлические двери и самая дешевая плитка. Даже если зданиям не грозит снос, их так проапгрейдят, что мать родная не узнает.

Нарастающая разочарованность в дивном новом мире с его многоэтажными «муравейниками», дворами-парковками, ангарами торговых комплексов и премиальными дворцами-теремами заставляет задуматься о важности архитектуры прошлого даже тех, кто никогда по профилю работы или увлечениям не был связан с ней. Любовь к чему-то, как у нас часто бывает, парадоксальным образом развивается на фоне нелюбви.

Уважительное отношение не может сформироваться только на основе принятия архитектуры отдельно взятого времени. Чтобы сохранить уцелевшие обломки модернизма, недостаточно любить только его. Необходимо осознать ценность любого памятника каждой эпохи: от сарая до условного Дворца Советов.