«Принимая участие в голосовании, люди выскажут свое мнение и покажут, кого они помнят и чью память хотят увековечить. В то же время мы получим некий срез данных, кого незаслуженно забыли. Голосование — это и уход от субъективного фактора. Чтобы не возникал вполне закономерный вопрос, почему выбрали ту или иную историческую фигуру. Сегодня много говорят о патриотизме. Создание «Аллеи героев» — это тот самый патриотизм, когда мы показываем, что помним тех людей, которые внесли огромный вклад в развитие российского флота. Каждый, кто участвует в голосовании, будет сопричастен к увековечиванию памяти героев», — рассказал «Петербургскому дневнику» историк Николай Манвелов.

«Аллея героев» откроется в День Военно-морского флота — 26 июля 2020 года.

Напомним, о том, что в 2020 году в Кронштадте откроют «Аллею героев» и монумент погибшим морякам, стало известно в сентябре 2019 года — проект реализуется в рамках создания в городе особой экономической зоны туристско-рекреационного типа. Аллея появится на месте Центральной аллеи Кронштадта и будет заканчиваться фортом «Император Петр I» — уже сейчас он связан дорогой с основной территорией города.

В апреле в Петербурге была создана рабочая группа по вопросу развития Кронштадта. Многочисленные форты города-порта хотят отдать под объекты туристического сектора — музеи, океанариум, культурные учреждения, гостиницы и даже ресторан для свадебных торжеств в стиле 18 века, тем самым планы по реновации уходят в сторону от военно-политической направленности места.

По проекту реновации города-порта «Кронштадт. Остров фортов» и в результате его плановой реализации, на площади около 80 гектаров предполагается разместить музейный, научно-образовательный и туристический секторы, включающие в себя интерактивный музейный комплекс, океанариум, культурные и образовательные учреждения. Разработкой концепции занимается специально созданная рабочая группа.