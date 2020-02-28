Русская православная церковь просит передать ей часовню-ризницу Спаса-на-Крови

По уточненным данным, в Смольный поступило обращение от Санкт-Петербургской епархии о передаче РПЦ только часовни-ризницы Иверской иконы Божией матери Спаса-на-Крови. Это подтвердили в Комитете имущественных отношений, соответствующее обращение также закреплено в письме за подписью директора комплекса Юрия Мудрова в адрес замглавы комитета Александра Германа.

В свою очередь пресс-секретарь епархии Наталья Родоманова заявила, что не обладает информацией о предстоящем совещании. «У нас не подавалось никакой официальной заявки на передачу Спаса-на-Крови», — добавила она.

По информации, опубликованной ранее «Фонтанкой», на 5 марта в Смольном назначено собрание по поводу обращения митрополита — проведет его Комитет имущественных отношений. При этом в пресс-службе музейного комплекса «Государственный музей-памятник «Исаакиевский собор», в состав которого входит Спас-на-Крови, подтвердить информацию не смогли. О совещании также слышал вице-губернатор Петербурга Владимир Кириллов. «Я слышал, что разговор был, но что именно 5-го числа, сказать не могу», — добавил он.

Собор Воскресения Христова на Крови, или храм Спаса-на-Крови, православный мемориальный однопрестольный храм, сооруженный в память о смертельном покушении на императора Александра II, совершенном на этом месте 1 марта 1881 года. Архитекторами храма выступили Альфред Парланд и архимандрит Игнатий, задумав сооружение в «русском стиле». Храм находился на государственном содержании, в ведении Министерства внутренних дел, и не был приходским — здесь совершали отдельные службы в память Александра II и ежедневно произносили проповеди. 30 октября 1930 года президиум ВЦИК постановил закрыть храм — и только 19 августа 1997 года, ровно через 90 лет после освящения, музей-памятник «Спас-на-Крови» открылся для посетителей.

В 2017 году началась реставрация храма Спаса-на-Крови. В январе 2018 года завершился первый этап работ — тогда реставраторы занимались сохранением цветной керамической черепицы и воссоздавали утраченную. Посмотрите наш фоторепортаж о том, как это было.