В начале марта в нескольких регионах России ожидаются температурные аномалии

Как рассказал РИА «Новости» руководитель ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин, к югу от Москвы — в Центральном федеральном округе, Тульской, Калужской, Рязанской, Курской, Орловской, Воронежской, Липецкой и Тамбовской областях — температура воздуха будет превышать климатическую норму на 7-10 градусов.

В Тверской, Ивановской, Владимирской и Костромской областях — теплее на 5-6 градусов. В Ленинградской, Новгородской, Псковской, Вологодской областях, на юге Архангельской области и на западе Коми — выше нормы на 4-5 градусов. Теплее всего ожидается в районе Норильска и Якутии — на 10-12 градусов выше нормы.

«Возможно, будут какие-то возвраты, но они ограничатся Северо-Западным округом, и чуть-чуть, если говорить про первую половину марта, затоки будут небольшие на севере Приволжского федерального округа, в Кировской области, Коми, Удмуртии, Пермском крае. Здесь возможны понижения температуры до 10-15 градусов, но сильных морозов мы не увидим», — отметил Варакин.

Напомним, январь 2020 года в Петербурге стал самым теплым за всю историю метеонаблюдений. В городе среднемесячная температура января впервые стала плюсовой – +1,5 градуса, что на +9,4 градуса выше нормы. Февраль также успел поставить рекорд, только начавшись — 2 февраля стал теплее, чем тот же день в 1993 году. А еще посмотрите, как в начале февраля на Неве прошел ледоход. Ранее также стало известно, когда в России наступил весна. Спойлер: раньше положенного!