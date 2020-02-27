Видео дня: сотрудники Фонда друзей балтийской нерпы учат плавать малышку Ксению

Сотрудники Фонда друзей балтийской нерпы продолжают выхаживать малышку Ксению — самую молодую подопечную, которую спасли в начале февраля в Стрельне. Крошка чувствует себя хорошо, уже ест рыбку самостоятельно и начинает привыкать к холодной воде. Посмотрите, как она учится плавать!
«До недавнего времени мы выкармливали нерпулину только питательной смесью, которую вводили ей несколько раз в сутки прямо в желудок. Теперь же начался новый этап выращивания и животному предлагаются небольшие рыбки. Постепенно количество даваемой салаки и ряпушки будет увеличиваться, а потом мы научим Ксю брать эту рыбу из воды. Ну и понемногу начали приучать ее к холодной воде. Сейчас она замерзает уже через 2-3 минуты плавания, и поэтому очень важно постепенно проводить это обучение. Как вы видите, у нерпульки до сих пор полностью сохранился пушистый бельковый мех», — рассказывают биологи.
6 февраля у Фонда друзей балтийской нерпы появился первый подопечный 2020 года — нерпенок Ксения. Малышке было не более 3 дней от роду, и биологи переживали, выживет ли она. Уже 11 февраля биологи сообщили, что, «в целом, тьфу-тьфу, состояние ее стабильное» — кроха пьет через трубочку и даже сосет кусочек рыбки вместо соски. Однако малышке не стать спутницей жизни главной ластоногой звезды Петербурге Крошика. Оказалось, что они разных подвидов.
Крошик, несомненно, главная звезда Петербурга и любимец горожан всех возрастов. В декабре он торжественно поздравляет петербуржцев с наступающим Новым годом, во время долгих новогодних праздников щеголяет с обледенелыми усами или заставляет сотрудников Фонда друзей балтийской нерпы хвататься за сердце (и кувалду!), когда его бассейн затягивает ледяной коркой.
С наступлением весны Крошик начинает линять и становится похожим на потертую плюшевую игрушку, послушно отправляется в карантинный бокс, где ленится нырять и отказывается худеть (не в идеальной фигуре счастье!). Но по долгу службы все-таки помогает биологам, подбирает GPS-передатчики и «передает» сотрудникам центра спасения — они нужны для того, чтобы следить и помогать подопечным в случае беды.
Хорошо поработал, хорошо отдохни: показываем на примере Крошика, как надо принимать солнечные ванные. Когда становится совсем жарко, он перебирается в люксовый спа-отель: обитатель холодных северных вод переносит небывалую июльскую жару с помощью сотрудников центра, которым приходится чаще обычного менять воду в бассейне и в два раза сильнее любить и баловать звездочку. А с наступлением первых холодов радуется и первому снегу.
Летом тюлень Крошик обзавелся тюнингованным бассейном. Теперь «нежные глазенки обитателя темных глубин» защитили от солнца при помощи зонтиков. Ластоногая звезда засветилась в фильме о ладожских нерпах — и сразу в главной роли. А после продолжительного перерыва наставники тюленя поделились небольшим фоторепортажем из бассейна. Посмотрите, как Крошик блаженствует в воде, гоняется за миногой и взрослеет.
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