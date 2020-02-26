«В середине февраля мы рассказывали о том, что маленький кенгуренок впервые вылез из сумки мамы Хлои. А сейчас детенышей в нашем семействе уже трое! Долгое время мы замечали шевеление в сумках двух других самок — Флоры и Фауны, а совсем недавно малыши показали симпатичные мордашки. Приглашаем понаблюдать за нашим семейством. Возможно, вам удастся обнаружить всех трех кенгурят», — поделились сотрудники Ленинградского зоопарка.

Напомним, весной прошлого года сотрудница Ленинградского зоопарка стала второй мамой для одного из своих подопечных. Она выхаживала кенгуренка, от которого отказалась мама, и выполняла обязанности биологических родителей малыша добросовестно — носила в специальной сумке на груди. В зоопарке объясняют — иногда сложно понять, почему самка бросает своих малышей или игнорирует их потребности, но такие случаи нарушения материнского поведения бывают не только в природе.

В 2019 году в Ленинградском зоопарке появились на свет птенцы ястребиных сов — это первое потомство с 1987 года. В преддверии нового, 2020-го из Московской области в Петербург приехали новые обитатели — пара верценосных голубей, три валлийских овцы, черный гриф, пара северных оленей и самец альмаки. А еще в зоопарк приехали новые обитатели — пара верценосных голубей, три валлийских овцы, черный гриф, пара северных оленей и самец альмаки. Последний оказался весьма разговорчивым — он почти без остановки общается и с сотрудниками, и с посетителями.