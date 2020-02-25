Блины для бездомных принимаются всю масленичную неделю — с 24 февраля по 1 марта. В Приют «Ночлежки» на Боровой улице, 112Б можно приносить угощения любых видов — с начинками и без, покупные или домашние, в любом количестве. Переданные горожанами блины сотрудники и волонтеры «Ночлежки» будут ежедневно раздавать жильцам Приюта организации и бездомным людям, которые приходят в Пункты обогрева, на стоянки Ночного автобуса и в Ночной приют.

«Масленица для голодных людей — это не только возможность разнообразить свой скромный рацион, но и прощание с зимой, самым тяжёлым временем для бездомных. Каждому важно испытывать причастность к праздникам, особенно если человек чувствует себя исключенным из общества», — говорит Андрей Чапаев, координатор гуманитарных проектов благотворительной организации Ночлежка.

Напомним, первый пункт обогрева в этом сезоне «Ночлежка» открыла 2 октября в Калининском районе, а спустя две недели — второй пункт обогрева на Васильевском острове. Ранее организация перезапустила проект помощи бездомным людям с химической зависимостью «Дом на полдороги». Место, где могут оказать необходимую поддержку нуждающимся в ней, теперь находится в отдельном помещении в Красногвардейском районе.

Также благотворительная организация также открыла «Ночной приют», в котором круглый год могут переночевать 40 человек, а сотрудники «Ночлежки» выпустили пособие по психологической роботе с бездомными людьми.