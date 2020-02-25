Скончался президент музея-заповедника «Петергоф» Вадим Знаменов

«Он восполнил огромные утраты в его собрании, восстановил многие памятники, дворцы, сады и парки, искалеченные войной, создал новые экспозиции. Его любовь к Петергофу была безгранична, его знания — огромны, его авторитет в музее — непререкаем. Светлая память о Вадиме Валентиновиче будет вечно жить в Петергофе, его имя золотыми буквами вписано в историю музейного дела России», — сообщают в пресс-службе музея-заповедника.

Прощание с Вадимом Знаменовым пройдет 28 февраля Большом Петергофском дворце. Похоронен он будет на Бабигонском кладбище Петергофа.

Редакция «Собака.ru» приносит соболезнования родным и близким Вадима Валентиновича Знаменова.