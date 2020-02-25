Вчера, 24 февраля, на 84 году жизни скончался президент Государственного музея-заповедника «Петергоф» Вадим Знаменов. Более 50 лет он посвятил послевоенному восстановлению и развитию петергофских музеев, восполнению утрат в собрании музея, восстановлению памятников и созданию новых экспозиций.
Скончался президент музея-заповедника «Петергоф» Вадим Знаменов
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Фото: пресс-служба музея-заповедника "Петергоф"
«Он восполнил огромные утраты в его собрании, восстановил многие памятники, дворцы, сады и парки, искалеченные войной, создал новые экспозиции. Его любовь к Петергофу была безгранична, его знания — огромны, его авторитет в музее — непререкаем. Светлая память о Вадиме Валентиновиче будет вечно жить в Петергофе, его имя золотыми буквами вписано в историю музейного дела России», — сообщают в пресс-службе музея-заповедника.
Прощание с Вадимом Знаменовым пройдет 28 февраля Большом Петергофском дворце. Похоронен он будет на Бабигонском кладбище Петергофа.
Редакция «Собака.ru» приносит соболезнования родным и близким Вадима Валентиновича Знаменова.
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