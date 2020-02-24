На юге Финляндии обнаружили особый красный гранит. Его планируют использовать в Петербурге

Особый гранит обнаружили в ходе изучения скальных грунтов. Как уточняет издание, Петербург уже интересовался гранитом, который добывают в финском карьере Виролахти. В настоящее время идет подготовка к запуску общего проекта России и Финляндии, в рамках которого эксперты будут изучать потребность Санкт-Петербурга в граните, а также исследовать месторождения гранита на Карельском перешейке и в Финляндии.