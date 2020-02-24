На юго-востоке Финляндии было найдено месторождение красного гранита. В Геологическом исследовательском центре отметили, что полезную находку можно использовать в Петербурге, пишет Yle.
На юге Финляндии обнаружили особый красный гранит. Его планируют использовать в Петербурге
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Фото: Shutterstock
Особый гранит обнаружили в ходе изучения скальных грунтов. Как уточняет издание, Петербург уже интересовался гранитом, который добывают в финском карьере Виролахти. В настоящее время идет подготовка к запуску общего проекта России и Финляндии, в рамках которого эксперты будут изучать потребность Санкт-Петербурга в граните, а также исследовать месторождения гранита на Карельском перешейке и в Финляндии.
Добавим, что из красного гранита были изготовлены колонны Исаакиевского собора, Александровская колонна и гранитные набережные Петербурга.
Ранее мэр Савонлинны предложил объединить часть Финляндии, Ленобласть и Петербург в одну экономическую зону. Как отмечает Янне Лайне, создание этой зоны обеспечит более комфортные условия для передвижения людей, капитала и услуг.
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