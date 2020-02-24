Не пара: в Фонде друзей балтийской нерпы рассказали, почему Ксюша не станет спутницей Крошика

По словам специалистов, Ксюша еще не начала линять. Нерпочку придется дольше остальных кормить смесью, потому что ее нашли совсем маленькой. «Смесью кормим пять-шесть раз в сутки, каждые четыре часа. Прибавка в весе идет потихоньку, конечно, не так, как на материнском молоке, но темп хороший. Рыба ей дается только пока в качестве соски естественного происхождения», — поделились в Фонде друзей балтийской нерпы.