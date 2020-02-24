Недавно найденная под Стрельной нерпа Ксюша не подошла в качестве спутницы всеми любимому петербургскому Крошику. Оказалось, что животные разных подвидов. Об этом «Невским Новостям» сообщили в Фонде друзей балтийской нерпы.
Не пара: в Фонде друзей балтийской нерпы рассказали, почему Ксюша не станет спутницей Крошика
Дело в том, что «малышка является представителем балтийской нерпы», и она вырастет заметно крупнее Крошика. Однако это не единственная причина, из-за которой нерпам не суждено быть вместе. Ксюшу планируют подготовить к выпуску в естественную среду. Сотрудники фонда отметили, что самка «имеет исключительную ценность для популяции» и гораздо больше пользы она принесет на море, чтобы сохранить популяцию балтийской нерпы в Финском заливе.
По словам специалистов, Ксюша еще не начала линять. Нерпочку придется дольше остальных кормить смесью, потому что ее нашли совсем маленькой. «Смесью кормим пять-шесть раз в сутки, каждые четыре часа. Прибавка в весе идет потихоньку, конечно, не так, как на материнском молоке, но темп хороший. Рыба ей дается только пока в качестве соски естественного происхождения», — поделились в Фонде друзей балтийской нерпы.
Напомним, 6 февраля у Фонда друзей балтийской нерпы появился первый подопечный 2020 года — нерпенок Ксения. Малышке было не более 3 дней от роду, и биологи переживали, выживет ли она.
В начале января в Фонде друзей балтийской нерпы обеспокоились за потомство петербургских ластоногих — тогда на Финском заливе и Ладожском озере до сих пор не образовался лед. Помимо этого, высокие волны, дожди и ветра мешают беременным самкам отдыхать на камнях — животные вынуждены тратить дополнительные силы из-за погодных аномалий. По прогнозам биологов, в 2020 году из-за аномально теплой зимы их популяция может быть снижена. Для того, чтобы следить за численностью нерп, на базе петербургского Государственного научно-исследовательского института озерного и речного рыбного хозяйства начала работу специальная лаборатория, а биологи начали разрабатывать плавучие домики для нерпы. Первым тестовый экземпляр опробовал Крошик.
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