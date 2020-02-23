Мэр финского города Савонлинна Янне Лайне на встрече с властями Петербурга выступил с инициативой создать специальную экономическую зону, которая будет включать в себя Юго-Восточную Финляндию, Петербург и Ленинградскую область. Об этом сообщает Yle.
Мэр Савонлинны предложил объединить часть Финляндии, Ленобласть и Петербург в одну экономическую зону
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Фото: Shutterstock
Как отмечает Янне Лайне, создание этой зоны обеспечит более комфортные условия для передвижения людей, капитала и услуг. Первым делом, по его мнению, необходимо реализовать проект Business Growth and Innovation Corridor SPB-SEF, в рамках которого в дальнейшем можно создать особую экономическую зону. Он добавил, что проект может получить финансирование от ЕС в рамках программы приграничного сотрудничества ENI в размере 70-80 млн евро.
По информации Yle, в переговорах также принимали участие представители пяти финских городов: Савонлинны, Иматры, Коуволы, Лаппеенранты и Миккели
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