Мэр Савонлинны предложил объединить часть Финляндии, Ленобласть и Петербург в одну экономическую зону

Как отмечает Янне Лайне, создание этой зоны обеспечит более комфортные условия для передвижения людей, капитала и услуг. Первым делом, по его мнению, необходимо реализовать проект Business Growth and Innovation Corridor SPB-SEF, в рамках которого в дальнейшем можно создать особую экономическую зону. Он добавил, что проект может получить финансирование от ЕС в рамках программы приграничного сотрудничества ENI в размере 70-80 млн евро.