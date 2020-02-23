В пресс-службе Дирекции комплекса защитных сооружений (КЗС) решили показать, как петербургская дамба справлялась вчера с разбушевавшейся стихией. Соответствующее видео опубликовали в официальном аккаунте КЗС в Instagram.
Опубликовали видео, как дамба спасала город от наводнения
«Видеоотчет вчерашнего натиска стихии», – такая подпись сопровождает ролик. В комментариях пользователи отметили, что зрелище это – «страшно красивое» и мощное.
Напомним, вчера вечером в Петербурге закрыли дамбу из-за угрозы наводнения. Такое решение было принято после предупреждения о штормовом ветре, порывы которого достигали 28 м/с. С дальнейшими последствиями в виде поваленных на машин деревьев и сорванных элементов кровли пришлось разбираться сотрудникам МЧС — ночью их вызывали 26 раз.
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