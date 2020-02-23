Петербуржцы собрали подписи за восстановление тотемов в парке Сосновка, которые пострадали от рук вандалов

Организаторы акции поясняют, что эти тотемы – подарок Кореи в 2003 году в честь 300-летия Петербурга. Мастер Ким Ван Хын, который создал их из карельской сосны верил, что корейские духи «отгонят злых духов и станут символов благополучия и процветания в нашем районе и городе».