В Петербурге объявили сбор подписей за сохранение культуры в парке Сосновка. Речь идет о восстановлении 15 деревянных идолов чансын, которые были разрушены сторонниками религиозного фундаментализма. Об этом рассказали в сообществе «Шувалово — Озерки | Выборгский район | СПб» во «ВКонтакте».
Петербуржцы собрали подписи за восстановление тотемов в парке Сосновка, которые пострадали от рук вандалов
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Фото: «Шувалово — Озерки | Выборгский район | СПб»
Организаторы акции поясняют, что эти тотемы – подарок Кореи в 2003 году в честь 300-летия Петербурга. Мастер Ким Ван Хын, который создал их из карельской сосны верил, что корейские духи «отгонят злых духов и станут символов благополучия и процветания в нашем районе и городе».
Для местных жителей деревянные идолы стали символом парка Сосновка, а также излюбленным местом для прогулок. «Однако в 2015 году религиозные фундаменталисты совершили акт вандализма и разрушили частично это произведение искусства», – говорится в посте.
Сбор подписей состоялся сегодня, 23 февраля, с 15:00 до 16:00 на углу Светлановского проспекта и Тореза. Активисты сообщили, что обращение также передано главе администрации Выборгского района Валерию Гарнецу и в южнокорейское консульство в Петербурге.
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