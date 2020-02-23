Поваленные на машины деревья, сорванные металлические листы с крыши БДТ и 26 вызовов сотрудников МЧС: что произошло в городе из-за штормового ветра

По информации ГУ МЧС по Петербургу, за это время сотрудникам МЧС пришлось выехать на вызовы 26 раз. Половина случаев была связана с поваленными на дороги и машины деревьями, а также они демонтировали сорванные элементы кровли девять раз. Петербуржцы также делились в соцсетях фотографиями пострадавших от сильного ветра автомобилей.