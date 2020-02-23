В ночь на воскресенье, 23 февраля, сотрудники МЧС разбирались с последствиями штормового ветра, порывы которого достигли 28 м/с. Об этом сообщает 78.ru со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Поваленные на машины деревья, сорванные металлические листы с крыши БДТ и 26 вызовов сотрудников МЧС: что произошло в городе из-за штормового ветра
По информации ГУ МЧС по Петербургу, за это время сотрудникам МЧС пришлось выехать на вызовы 26 раз. Половина случаев была связана с поваленными на дороги и машины деревьями, а также они демонтировали сорванные элементы кровли девять раз. Петербуржцы также делились в соцсетях фотографиями пострадавших от сильного ветра автомобилей.
С крыши Большого драматического театра имени Г. А. Товстоногова упали три металлических листа. Один из них повредил заднее стекло припаркованной поблизости машины. Кроме того, вчера было предотвращено уже третье наводнение за этот год. Дамбу закрыли 22 февраля в 17:00, а сегодня утром, в 07:16, ее затворы начали открывать.
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