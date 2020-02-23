После аномальной зимы в России летом не ожидаются температурные рекорды. По словам сотрудника Главной геофизической обсерватории имени Воейкова Андрея Киселёва, эта закономерность подтверждена многолетними данными.
Стало известно, какой будет погода летом после аномально теплой зимы
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Фото: Shutterstock
Как отмечает климатолог, температура летом 2020 года будет средней или немного ниже средней. Предстоящее лето не будет жарким, ведь природа «постарается немного выровнять ситуацию, чтобы не было большого скачка средних температур». «Если температура слишком сильно возросла зимой, то летом она будет либо средней, либо ниже средней, но, во всяком случае, не будет завышена», – добавил Киселёв.
В издании также напомнили, что отклонения от температурной нормы, которые составили по России около 25-28 градусов, могут привести к сокращению популяции комаров, птиц и речной рыбы. А также из-за бесснежной зимы почва весной не будет достаточно увлажнена, и при резких заморозках растения могут погибнуть.
Ранее научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд рассказал, когда в России наступит весна. Как он отмечает, приход ранней весны связан с теплой зимой: снежный покров не сформировался окончательно, а водоемы не покрылись толстой коркой льда. Вильфанд добавил, что погода этой зимой в целом была характерна для третьей декады марта.
Напомним, январь 2020 года в Петербурге стал самым теплым за всю историю метеонаблюдений. В городе среднемесячная температура января впервые стала плюсовой – +1,5 градуса, что на +9,4 градуса выше нормы.
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