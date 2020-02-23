Стало известно, какой будет погода летом после аномально теплой зимы

Ранее научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд рассказал, когда в России наступит весна. Как он отмечает, приход ранней весны связан с теплой зимой: снежный покров не сформировался окончательно, а водоемы не покрылись толстой коркой льда. Вильфанд добавил, что погода этой зимой в целом была характерна для третьей декады марта.

Напомним, январь 2020 года в Петербурге стал самым теплым за всю историю метеонаблюдений. В городе среднемесячная температура января впервые стала плюсовой – +1,5 градуса, что на +9,4 градуса выше нормы.