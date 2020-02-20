В декабре 2019 года на Каменноостровском проспекте, 29 закрыли кондитерскую «Хлеб», которая работала в течение всей блокады Ленинграда — именно здесь зимой 1941-1942 годов ленинградцы получали по карточкам 125 граммов хлеба. Петербуржцы требовали сохранить блокадную булочную, запустив для этого сбор подписей под петицией. Они указывали на необходимость сберечь не только историю булочной, но и экспозицию, которая была открыта в ней.

Свои подписи под петицией оставили более 1000 человек, после чего Администрация Петроградского района откликнулась на требование. Как оказалось, булочную закрыли на ремонт, пообещав увековечить историю места в мемориальной табличке.

«Со слов руководства, в помещении планируется косметический ремонт с заменой старого оборудования. В непосредственной близости открылось много заведений, торгующих хлебобулочными изделиями. Для поддержания конкурентоспособности блокадной булочной требуется модернизация оборудования. Сроки возобновления работы булочной пока неизвестны, все зависит от скорости проведения работ», — заявили тогда в администрации района.

Напомним, в декабре на Васильевском острове закрыли чебуречную «Весна» — одну из старейших в Петербурге. Заведение было открыто в 1962 году и стало знаковым местом у горожан — туда ходили еще детьми, а в студенчестве отмечали успешно закрытые сессии. Ранее в Петербурге также хотели закрыть первый частный Музей граммофонов и фонографов на Большой Пушкарской, однако этого удалось избежать.