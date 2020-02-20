Здание круглых бань на «пяточке» между улицей Карбышева и площадью Мужества было возведено в 1927 году по экспериментальному проекту бани-бассейна архитектора Александра Никольского в стиле конструктивизм. Основная часть здания представляет собой широкий приземистый цилиндр, немного утопленный в землю — таким образом обеспечивалась экономичность эксплуатации, так как меньшая поверхность наружных стен снижала потери тепла. В бане одновременно было открыто два мужских и два женских класса, работали буфет и парикмахерская. Осенью 1941 года баня закрылась из-за отсутствия воды, топлива и электричества, а в апреле 1942 года снова продолжила свою работу, что явилось большим событием для жителей близлежащих районов.

«Архитектор добился неповторимой выразительности, соединив в контрасте два крупных геометрических объема: распластанный по земле широкий цилиндр и огромную прозрачную полусферу. Банные помещения развертывались по кольцу, а внутренний круглый двор предполагалось превратить в бассейн под высоким стеклянным куполом, похожим на гигантский мыльный пузырь. Лежачий цилиндр прорезала горизонтальная полоса остекления, к нему примыкали прямоугольные тамбуры, на плоскую крышу-солярий вели наружные пандусы. В цилиндрический объем всечен параллелепипед вестибюля с крупными витражами и глухими боковыми стенами. Контрастные сопоставления абстрактных геометрических тел, светлой глади стен и темных проемов определяют пластическую выразительность лапидарной композиции», — приводит пресс-служба КГИОП цитату из книги «Архитектура Ленинградского авангарда» Киркова и Штиглица.