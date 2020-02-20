В Петербурге началась реставрация лицевых и дворовых фасадов круглых бань, расположенных на улице Карбышева, 29. Здание, возведенное в 1927 году, стало экспериментальным проектом бани-бассейна архитектора Александра Никольского — продолжая работать в годы блокады Ленинграда, здание и сейчас используется по своему первоначальному значению.
Началась реставрация фасадов советских круглых бань на площади Мужества
Разрешение на выполнение работ по реставрации круглых бань, которые являются объектом культурного наследия регионального значения, КГИОП выдал по заказу пользователя здания — ООО «Балтийский дом». Проект подразумевает реставрацию кирпичной кладки и штукатурного слоя фасадов, оконных и дверных откосов, известкового цоколя с восстановлением камня в местах утрат, восстановление утраченных водосточных труб на дворовом фасаде и водосточных желобов, а также ремонт и восстановление поврежденной и частично утраченной облицовки дворового фасада.
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Фото 1942 года
Здание круглых бань на «пяточке» между улицей Карбышева и площадью Мужества было возведено в 1927 году по экспериментальному проекту бани-бассейна архитектора Александра Никольского в стиле конструктивизм. Основная часть здания представляет собой широкий приземистый цилиндр, немного утопленный в землю — таким образом обеспечивалась экономичность эксплуатации, так как меньшая поверхность наружных стен снижала потери тепла. В бане одновременно было открыто два мужских и два женских класса, работали буфет и парикмахерская. Осенью 1941 года баня закрылась из-за отсутствия воды, топлива и электричества, а в апреле 1942 года снова продолжила свою работу, что явилось большим событием для жителей близлежащих районов.
«Архитектор добился неповторимой выразительности, соединив в контрасте два крупных геометрических объема: распластанный по земле широкий цилиндр и огромную прозрачную полусферу. Банные помещения развертывались по кольцу, а внутренний круглый двор предполагалось превратить в бассейн под высоким стеклянным куполом, похожим на гигантский мыльный пузырь. Лежачий цилиндр прорезала горизонтальная полоса остекления, к нему примыкали прямоугольные тамбуры, на плоскую крышу-солярий вели наружные пандусы. В цилиндрический объем всечен параллелепипед вестибюля с крупными витражами и глухими боковыми стенами. Контрастные сопоставления абстрактных геометрических тел, светлой глади стен и темных проемов определяют пластическую выразительность лапидарной композиции», — приводит пресс-служба КГИОП цитату из книги «Архитектура Ленинградского авангарда» Киркова и Штиглица.
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