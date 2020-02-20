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Началась реставрация фасадов советских круглых бань на площади Мужества

В Петербурге началась реставрация лицевых и дворовых фасадов круглых бань, расположенных на улице Карбышева, 29. Здание, возведенное в 1927 году, стало экспериментальным проектом бани-бассейна архитектора Александра Никольского — продолжая работать в годы блокады Ленинграда, здание и сейчас используется по своему первоначальному значению.

  • Здесь и далее фото: пресс-служба КГИОП

Разрешение на выполнение работ по реставрации круглых бань, которые являются объектом культурного наследия регионального значения, КГИОП выдал по заказу пользователя здания — ООО «Балтийский дом». Проект подразумевает реставрацию кирпичной кладки и штукатурного слоя фасадов, оконных и дверных откосов, известкового цоколя с восстановлением камня в местах утрат, восстановление утраченных водосточных труб на дворовом фасаде и водосточных желобов, а также ремонт и восстановление поврежденной и частично утраченной облицовки дворового фасада.

  • Фото 1942 года 

Здание круглых бань на «пяточке» между улицей Карбышева и площадью Мужества было возведено в 1927 году по экспериментальному проекту бани-бассейна архитектора Александра Никольского в стиле конструктивизм. Основная часть здания представляет собой широкий приземистый цилиндр, немного утопленный в землю — таким образом обеспечивалась экономичность эксплуатации, так как меньшая поверхность наружных стен снижала потери тепла. В бане одновременно было открыто два мужских и два женских класса, работали буфет и парикмахерская. Осенью 1941 года баня закрылась из-за отсутствия воды, топлива и электричества, а в апреле 1942 года снова продолжила свою работу, что явилось большим событием для жителей близлежащих районов.

«Архитектор добился неповторимой выразительности, соединив в контрасте два крупных геометрических объема: распластанный по земле широкий цилиндр и огромную прозрачную полусферу. Банные помещения развертывались по кольцу, а внутренний круглый двор предполагалось превратить в бассейн под высоким стеклянным куполом, похожим на гигантский мыльный пузырь. Лежачий цилиндр прорезала горизонтальная полоса остекления, к нему примыкали прямоугольные тамбуры, на плоскую крышу-солярий вели наружные пандусы. В цилиндрический объем всечен параллелепипед вестибюля с крупными витражами и глухими боковыми стенами. Контрастные сопоставления абстрактных геометрических тел, светлой глади стен и темных проемов определяют пластическую выразительность лапидарной композиции», — приводит пресс-служба КГИОП цитату из книги «Архитектура Ленинградского авангарда» Киркова и Штиглица.

 

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Дарья Гладких,
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