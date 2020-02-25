Кризисный психолог и консультант встретится со слушателями в рамках программы культурно-образовательного проекта iD Club от компании Euroinvest Development. Лекция «Эмоциональный интеллект: что делать со своими эмоциями» пройдет 27 февраля. Елизавета Великодворская объяснит, как управлять эмоциями, чтобы избежать кризиса в личных отношениях и быть эффективным в работе. Среди вопросов, которые затронет лектор, - как распознавать эмоции и чувства, зачем они нужны, можно ли помочь себе проживать их конструктивно. Гости встречи узнают, как устроен эмоциональный интеллект и каким образом он помогает человеку самосовершенствоваться в личной жизни и карьере.
Елизавета Великодворская расскажет, зачем нужен эмоциональный интеллект
Участие бесплатное
Если будущий слушатель – член iD Club, клиент или партнер компании Euroinvest Development, то запись проходит вне очереди по личному приглашению от компании. Во всех остальных случаях необходимо зарегистрироваться по ссылке по промокоду #IDSOBAKA и вступить в группу проекта в VK. Количество мест ограничено, поэтому 26 февраля в 16.00 в группе проекта в VK проведут розыгрыш билетов: несколько человек, выбранных случайным образом, получат письмо с приглашением и указанием времени и точки сбора.
Проект iD Club от Euroinvest Development посвящен искусству, жизни в мегаполисе и вызовам нового времени. Сама компания создает умные жилые районы iD-кварталы, такие, как ЖК iD Murino, где на территории общественных пространств для соседей будут проходить культурно-образовательные события.
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