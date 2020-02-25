Елизавета Великодворская расскажет, зачем нужен эмоциональный интеллект

Участие бесплатное

Если будущий слушатель – член iD Club, клиент или партнер компании Euroinvest Development, то запись проходит вне очереди по личному приглашению от компании. Во всех остальных случаях необходимо зарегистрироваться по ссылке по промокоду #IDSOBAKA и вступить в группу проекта в VK. Количество мест ограничено, поэтому 26 февраля в 16.00 в группе проекта в VK проведут розыгрыш билетов: несколько человек, выбранных случайным образом, получат письмо с приглашением и указанием времени и точки сбора.

Проект iD Club от Euroinvest Development посвящен искусству, жизни в мегаполисе и вызовам нового времени. Сама компания создает умные жилые районы iD-кварталы, такие, как ЖК iD Murino, где на территории общественных пространств для соседей будут проходить культурно-образовательные события.

eid.spb.ru