«В Михайловском саду в бесснежный и безморозный февраль начинают цвести подснежники. Их цветки еще не раскрылись, но они готовы распуститься в любой момент. Первый, подснежник белоснежный (Galanthus nivalis). Цветет в садах музея раньше остальных подснежников в начале апреля. В этом году зацветет в феврале. Второй, подснежник складчатый (Galanthus plicatus), который цветет обычно ближе к концу апреля», — поделились в сообществе «Сады Русского музея».

Однако подснежники Михайловского сада — не первые пробудившиеся раньше времени. 21 января весенние цветы распустились в Гатчине — тогда петербуржцы сравнили явление со сказкой «12 месяцев». За шесть дней до наступления Нового года в Петербурге распустилась верба. Из-за аномально теплого декабря в музее-заповеднике «Парк Монрепо» в Выборге распустились колхикумы — так называемые «безвременники». К Рождеству жителей Ломоносова ждали чудеса не по-зимнему — 8 января в городе распустились примулы. Многолетние растения считаются первыми вестниками весны. А на следующий день анютины глазки, одуванчики и роза.

В январе в лесах Петербурга также появились съедобные грибы. Посмотрите, что горожане собрали, в нашем материале.

Напомним, утро 17 февраля стало самым теплым за всю историю метеонаблюдений — уже к 07:00 температура воздуха достигла отметки в +5,7 градусов, что на полградуса выше температурного рекорда 1925 года. Вслед за понедельником отличился и вторник. 18 февраля на термометрах зафиксировали рекордное значение уже в 07:00. Так тепло в городе не было 95 лет! Следом был поставлен еще один рекорд — уже в ночь на 19 февраля.