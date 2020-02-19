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Видео дня: новорожденный кенгуренок из Ленинградского зоопарка делает первые шаги

Не так давно в Ленинградском зоопарке случилось пополнение — самка кенгуру Беннетта по имени Хлоя в очередной раз стала мамой. И если в начале февраля детеныш не торопился выходить из уютной маминой сумки, то сейчас уже набрался смелости. Посмотрите, как он делает первые шаги!

Напомним, весной прошлого года сотрудница Ленинградского зоопарка стала второй мамой для одного из своих подопечных. Она выхаживала кенгуренка, от которого отказалась мама, и выполняла обязанности биологических родителей малыша добросовестно — носила в специальной сумке на груди. В зоопарке объясняют — иногда сложно понять, почему самка бросает своих малышей или игнорирует их потребности, но такие случаи нарушения материнского поведения бывают не только в природе.

В 2019 году в Ленинградском зоопарке появились на свет птенцы ястребиных сов — это первое потомство с 1987 года. В преддверии нового, 2020-го из Московской области в Петербург приехали новые обитатели — пара верценосных голубей, три валлийских овцы, черный гриф, пара северных оленей и самец альмаки. А еще в зоопарк приехали новые обитатели — пара верценосных голубей, три валлийских овцы, черный гриф, пара северных оленей и самец альмаки. Последний оказался весьма разговорчивым — он почти без остановки общается и с сотрудниками, и с посетителями.

 

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Дарья Гладких,
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