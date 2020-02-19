К 75-летию Победы во Всеволожске построят новый парк — с мемориальной стелой и полноразмерным ИЛ-4

Концепция планировки парковой зоны основана на использовании четырех точек, которые станут основными в пространстве парка — это мемориальная стела в честь 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, памятник защитникам Балтийского и Ленинградского неба, полноразмерная модель самолета ДБ-3ф (ИЛ-4) и военно-историческая реконструкция оборонительных сооружений. Два основных входа в парк расположатся со стороны памятника «Полуторке» и мемориального кладбища, а видеонаблюдение остановит потенциальных хулиганов.

«Крупный проект будет реализован в городе Всеволожск — это будет парк 75-летия Победы. Также крупные объекты в этом году будут реализовываться у нас в городах празднования Дня образования Ленинградской области. Например, в городе Тосно реализуется проект центральной городской площади и спортивного парка. В Иван-Городе будут сделаны три общественных территории», — добавила начальник отдела организационного обеспечения и формирования комфортной городской среды комитета по ЖКХ региона Марина Григоренко.

Напомним, в преддверии 75-летия Победы в Великой Отечественной войне на базе петербургского Военно-медицинского музея отроются новые выставочные пространства. Здесь работать Музей медицинской службы Красной Армии, Музей локальных войн и вооруженных конфликтов и Музей Холокоста. Коллекция предметов долгое время хранилась в фондах — лишь небольшую ее часть демонстрировали в зале, посвященном медицине Великой Отечественной войны. Теперь для них выделят отдельный зал, который будет работать как «музей в музее» — в него можно будет попасть с экскурсией с эффектов полной интерактивности.