В Петербурге зафиксирован третий температурный рекорд подряд — ночь на 19 февраля стала самой теплой за последние 17 лет. Однако синоптики прогнозируют похолодание — «минус» придет в город уже в конце недели.
В Петербурге третий температурный рекорд подряд. Но обещают похолодание
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«В Северной столице уже обновлен очередной суточный рекорд максимальной температуры воздуха. В 3 часа температура воздуха достигла +4,6 градусов, что на 0,1 градуса выше прежнего достижения 2003 года. Ну а точное значение нового рекордного максимума будет известно после 21 часа, когда будут сняты показания с максимальных термометров», — рассказал ведущий синоптик погодного центра «Фобос» Михаил Леус.
Несмотря на рекордно высокую для февраля температуру, уже к концу недели в Петербург придет похолодание. По информации ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», в пятницу, 21 февраля, температура воздуха в ночное время опустится до отметки в -2 градуса, на дорогах образуется гололедица. На смену дождям придет мокрый снег.
Напомним, утро 17 февраля стало самым теплым за всю историю метеонаблюдений — уже к 07:00 температура воздуха достигла отметки в +5,7 градусов, что на полградуса выше температурного рекорда 1925 года. Вслед за понедельником отличился и вторник. 18 февраля на термометрах зафиксировали рекордное значение уже в 07:00. Так тепло в городе не было 95 лет!
Рассказываем о других погодных рекордах Петербурга в этом году. Январь 2020 года в Петербурге стал самым теплым за всю историю метеонаблюдений. В городе среднемесячная температура января впервые стала плюсовой – +1,5 градуса, что на +9,4 градуса выше нормы. Февраль также успел поставить рекорд, только начавшись — 2 февраля стал теплее, чем тот же день в 1993 году. А еще посмотрите, как в начале февраля на Неве прошел ледоход.
15 января в Петербурге был установлен новый температурный рекорд — так тепло в городе не было почти полвека. Утро 16 января также стало самым теплым за всю историю наблюдений — только по данным на 07:00 температура воздуха составила +6,8 градусов. 17 января Петербург побил третий температурный рекорд зимы подряд, 19 января — четвертый, а 21 января — пятый. Последний раз такое теплое утро было в 1957 году.
За шесть дней до наступления Нового года в Петербурге распустилась верба. Из-за аномально теплого декабря в музее-заповеднике «Парк Монрепо» в Выборге распустились колхикумы — так называемые «безвременники». К Рождеству жителей Ломоносова ждали чудеса не по-зимнему. 8 января в городе распустились примулы, а следующий день анютины глазки, одуванчики и роза, а 21 января — подснежники.
В январе в лесах Петербурга также появились съедобные грибы. Посмотрите, что горожане собрали, в нашем материале.
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