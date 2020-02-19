В Петербурге третий температурный рекорд подряд. Но обещают похолодание

«В Северной столице уже обновлен очередной суточный рекорд максимальной температуры воздуха. В 3 часа температура воздуха достигла +4,6 градусов, что на 0,1 градуса выше прежнего достижения 2003 года. Ну а точное значение нового рекордного максимума будет известно после 21 часа, когда будут сняты показания с максимальных термометров», — рассказал ведущий синоптик погодного центра «Фобос» Михаил Леус.

Несмотря на рекордно высокую для февраля температуру, уже к концу недели в Петербург придет похолодание. По информации ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», в пятницу, 21 февраля, температура воздуха в ночное время опустится до отметки в -2 градуса, на дорогах образуется гололедица. На смену дождям придет мокрый снег.

Напомним, утро 17 февраля стало самым теплым за всю историю метеонаблюдений — уже к 07:00 температура воздуха достигла отметки в +5,7 градусов, что на полградуса выше температурного рекорда 1925 года. Вслед за понедельником отличился и вторник. 18 февраля на термометрах зафиксировали рекордное значение уже в 07:00. Так тепло в городе не было 95 лет!