Музею обороны и блокады Ленинграда в Соляном переулке выделили дополнительные помещения

Дополнительные площади были выкуплены Комитетом имущественных отношений еще в 2019 году — их общая площадь составляет около 300 квадратных метров. Помещения расположены в Соляном переулке, 9, литера А и находятся на третьем и четвертом этажах здания.

«Расширение площадей Музея будет поэтапным. Сейчас ведется работа с Министерством обороны об оформлении в собственность города других помещений в Соляном переулке, находящихся в ведении Министерства. Как ожидается, в результате площади могут быть расширены еще примерно на 20 000 квадратных метров. Все помещения будут окончательно переданы Музею после того, как занимающие их структуры Министерства обороны перебазируются в Кронштадт», — отмечают в пресс-службе администрации губернатора.

Напомним, в 2018 году музей в Соляном переулке закрыли на реконструкцию — сейчас площадь помещения, в котором располагается экспозиция, удалось расширить на 3,5 тысячи квадратных метров. К 2021-2022 годам в Петербурге должны были построить новый музей «Оборона и блокада Ленинграда». В конкурсе на строительство победила концепция «Студии 44» лауреата премии «Петербург Будущего 2018» Никиты Явейна. Однако проект строительства заморозили по поручению врио губернатора Александра Беглова.

Обновленный Музей обороны и блокады Ленинграда открылся в Соляном переулке в сентябре 2019 года. После реконструкции в выставочном пространстве появились мультимедийные экраны и объемные инсталляции, воссоздающие интерьеры времен блокады — квартиры, школы, театральной гримерки и пункта выдачи хлеба.