Вход на станцию «Сенная площадь» в утренние часы закроют на два месяца

Вход на станцию будет закрыт с 08:15 до 12:10 по рабочим дням с 20 февраля по 28 апреля 2020 года. Также вход ограничат в вечернее время — с 17:00 до 19:00. Петербургский метрополитен просит пассажиров учитывать факт проведения работ по капитальному ремонту эскалатора и заранее планировать маршрут поездок.

Ранее ГУП «Петербургский метрополитен» также изменил режим работы двух новых станций — «Дунайская» и «Проспект Славы». Из-за низкого пассажиропотока и необходимостью экономить ресурсы некоторые вестибюли будут открываться позже и закрываться раньше.

Кроме того, в ближайшие годы новых станций метрополитена в Петербурге не предвидится — Смольный скорректировал планы на строительство подземки. Первое открытие состоится в 2022 году, когда будет введена в эксплуатацию станция «Горный институт».

Зато у «Василеостровской» появится второй вестибюль. Государственная административно-техническая инспекция уже выдала ордер на проведение предварительных работ по строительству второго вестибюля станции. Пассажиры смогут спускаться по четырем эскалаторам на глубину в 55,6 метров. Пропускная способность составит 57 тысяч пассажиров в сутки.