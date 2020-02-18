Краеведы объединения «Гэнгъ», лауреаты премии «ТОП 50. Самые знаменитые люди Петербурга», совместно с реставраторами «Ажио» законсервировали могилу промышленника Курта Зигеля на Смоленском лютеранском кладбище, тем самым защитив от мусора. В зияющую дыру в памятнике годами сбрасывали различные отходы.
Краеведы объединения «Гэнгъ» законсервировали могилу Курта Зигеля на Смоленском кладбище
С инициативой очистить и законсервировать могилу Зигеля на Смоленском кладбище краеведы «Гэнгъ» обратились к главе КГИОП Сергею Макарову и представителям реставрационной фирмы «Ажио» осенью 2019 года. После согласования, работы удалось выполнить — дыры в могиле, куда годами сбрасывали мусор, закрыли временными щитами. Их снимут, когда станет тепло и сухо, а захоронение очистят от отходов. Поле этого на место временных конструкций уложат постоянную плиту — идентичную историческому оригиналу.
«Сейчас мы разыскиваем оригинальный проект надгробия, а реставраторы изучают требования для допуска к работам на захоронении — его современный статус до конца не понятен. Вероятно, для завершения консервации объекта понадобится связаться с потомками семьи Зигель в Германии (контакты уже есть, спасибо читательнице!). За надгробием лежат его детали. Их мы тоже вернем на место», — поделилась участница объединения «Гэнгъ» Ксения Сидорина.
Напомним, петербургские краеведы объединились в проект «Гэнгъ» и, как настоящие супергерои, приводят в порядок архитектурные детали в парадных домов старого фонда. Чище уже стали майоликовые панно на Камской улице, уникальная печь немецкого завода Мэйсен на 10-Советской улице, настенная плитка в доходном доме Бернштейна, несколько уникальных майоликовых панно в доходном доме Смоленского кладбища на 17-й линии Васильевского острова, а также парадная с деревянными панелями на 2-Советской.
20 мая краеведы провели работы по очистке финской печи начала 20 века в парадной дома на улице Жуковского — ее не раз обливали краской различных цветов, а несколько лет назад лишили центральных фасадных изразцов с узорами. «Гэнгъ» совместно с волонтерами «Газпромнефть-Региональные продажи» запустили проект «Пора парадных». До конца года будет проведено более десятка акций по очистке уникальных архитектурных деталей в парадных Петербурга.
31 мая краеведы под чутким руководством специалиста по восстановлению деревянных исторических конструкций закрепили деревянные панели в доме Бернштейна. Недавно участники объединения «Гэнгъ» выкупили из комиссионки витражи начала 20 века — их 10 лет считали пропавшими. 30 июня краеведы очистили витражи и печь в парадной доходного дома Степнова на 9-й Советской улице, 11, построенного в 1906 году. Архитектурные детали печи избавили от толстого стоя пыли, а цветные узорчатые стекла — от следов масляной краски. Редакция «Собака.ru» публикует фотоотчет проделанной работы.
Краевед объединения и ситиблогер Ксения Сидорина создала открытки с каталожными изображениями метлахской плитки. Рисунки можно встретить в парадных Петербурга! «Гэнгъ» и День Тома Сойера вместе с петербуржцами очистили детскую площадку «Морское дно» на Среднеохтинском проспекте — с наступлением весны они проведут масштабную реставрацию. Кроме того, краеведы законсервировали витражи «по рисункам Врубеля» дачи Прибыткова в Гатчинском районе. Глазурованную плитку в парадной дома Кончиелова, которую ранее отмыли от краски краеведы объединения «Гэнгъ», теперь охраняет КГИОП.
17 ноября 2019 года краеведы очистили печь в стиле модерн в парадной доходного дома Греховой. 15 декабря «Гэнгъ» вместе с петербуржцами провели акцию по очистке настенной плитки в парадной доходного дома Любищевой. Посмотрите, как она теперь выглядит!
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