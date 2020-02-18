Краеведы объединения «Гэнгъ» законсервировали могилу Курта Зигеля на Смоленском кладбище

С инициативой очистить и законсервировать могилу Зигеля на Смоленском кладбище краеведы «Гэнгъ» обратились к главе КГИОП Сергею Макарову и представителям реставрационной фирмы «Ажио» осенью 2019 года. После согласования, работы удалось выполнить — дыры в могиле, куда годами сбрасывали мусор, закрыли временными щитами. Их снимут, когда станет тепло и сухо, а захоронение очистят от отходов. Поле этого на место временных конструкций уложат постоянную плиту — идентичную историческому оригиналу.

«Сейчас мы разыскиваем оригинальный проект надгробия, а реставраторы изучают требования для допуска к работам на захоронении — его современный статус до конца не понятен. Вероятно, для завершения консервации объекта понадобится связаться с потомками семьи Зигель в Германии (контакты уже есть, спасибо читательнице!). За надгробием лежат его детали. Их мы тоже вернем на место», — поделилась участница объединения «Гэнгъ» Ксения Сидорина.