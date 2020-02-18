Фоторепортаж: на берегу Финского залива появились «ледяные стекла»

Вчера днем, 17 февраля, на берегу Финского залива появились «ледяные стекла». Нагромождение обломков льда, так называемые торосы, образовались в результате сжатия ледяного покрова под влиянием сильного ветра. Петербуржцы поделились снимками природного явления, а мы собрали небольшой фоторепортаж — посмотрите, как это было.